'Группировка врага численная': в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

Российские оккупанты продолжают вести отдельные наступательные действия вдоль всей линии фронта. Новых мощных наступлений врага пока не наблюдается. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Группировка врага достаточно численная, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях", - сказал он.
Юсов подчеркнул, что украинские защитники успешно отбили наступление россиян в Харьковской области, что также положительно повлияло на ситуацию в Сумской области.
"Тем не менее, преимущественной задачей именно этих действий врага является оттягивание украинских сил и средств, а ключевой задачей является украинский Донбасс. Именно там продолжаются ключевые и наиболее героические, а также драматические события", - добавил представитель ГУР.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Новое наступление РФ на севере Украины - новости по теме
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов не исключает возможность наступления российских оккупантов на севере Украины. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что эта информация была актуальна еще в июне, когда россияне открывали новый фронт на севере Харьковской области.
Также представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о возможном наступлении России с севера. Он отметил, что информация на северных границах Украины постоянно меняется.
Как сообщал Главред, активность врага на Сумском направлении сохраняется, однако российские диверсионно-разведывательные группы не прорывали границу в этой области, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, в последнее время боевых столкновений с российскими ДРГ на Сумщине не было.
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