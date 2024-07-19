У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

У Путина остается единственное преимущество в войне против Украины - запас советского оружия, деньги и пренебрежение к жизни людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании правительства Великобритании.
Он отметил, что во многих аспектах Россия слабее. Их разведка слабее.
"Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не являются сильными", - сказал Зеленский.видео дня
"Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина, - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - заявил президент Украины.
Он также призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.
"И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить - своими потерями и своим поражением", - добавил Зеленский.
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Визит Зеленского в Великобританию - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 18 июля приехал в Великобританию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества и подписании новых соглашений по безопасности.
Как сообщали на сайте правительства Великобритании, Зеленский станет первым официальным визитером на Даунинг-стрит за время пребывания на посту премьер-министра Кира Стармера.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в рамках V саммита Европейского политического сообщества подписал соглашения о гарантиях безопасности для Украины со Словенией и Чехией.
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