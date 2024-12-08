Спецподразделение ГУР мощно ударило по позициям РФ: названы потери врага

Приоритет боевой работы спецподразделения Firebird - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения РФ.

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Бойцы ГУР уничтожают цели РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

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Уничтожены цели армии российских оккупантов

ГУР бьет по логистике, связи и средствам наблюдения РФ

Бойцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили цели армии российских оккупантов на одном из участков фронта.

Как говорится в сообщении ГУР в Telegram, удачными действиями отметились бойцы подразделения Firebrid.

видео дня

"Приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины Firebird - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов", - отмечают украинские военные разведчики.

Также опубликовано видео с результатами "охоты" разведчиков на одном из участков фронта. В частности, россиян лишили:

сигнала антенн и ретрансляторов;

транспортных средств;

замаскированной военной техники;

укрытий.

"Уничтожение российских целей продолжается", - добавили в ГУР.

Смотрите видео - ГУР уничтожает цели армии РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ГУР поразило три РЛС оккупантов в Крыму. Украинские воины поразили одну радиолокационную станцию "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".

Как сообщал Главред, ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо РФ. ГУР повредило нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые заправляют российскую военную технику.

Ранее сообщалось о том, что были атакованы три области РФ - украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России. Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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