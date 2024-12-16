Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

Олаф Шольц намерен потерять поддержку большинства парламентариев Германии.

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Досрочные выборы в Германии могут назначить уже на февраль / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

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В Бундестаге могут поднять вопрос о доверии Шольцу

Германия на грани досрочных выборов

Экономическая ситуация в Германии ухудшается

В понедельник, 16 декабря, парламент Германии проведет голосование по вотуму доверия правительству Олафа Шольца. Как сообщает BILD, сам он поднял вопрос о доверии после распада так называемой светофорной коалиции.

Шольц хочет таким образом инициировать проведение досрочных парламентских выборов в Германии уже 23 февраля 2025 года.

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"Такой сценарий возможен только при поражении Шольца. Для этого коалиционные партии - такие, как "Зеленые" - планируют воздержаться от голосования, чтобы обеспечить путь к перевыборам. Однако если оппозиционные депутаты, включая представителей "Альтернативы для Германии", проголосуют за Шольца, план может сорваться", - говорится в сообщении.

Еще один риск для Шольца - отказ в роспуске парламента от Штайнмайера, который может оставить нынешнего канцлера в должности. Однако такой сценарий считают маловероятным.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Важно, что Шольц прибегнул к такому плану с обещанием в случае переизбрания или сохранения должности быстро перезапустить экономику. А как пишет Bloomberg, экономическая ситуация в Германии желает лучшего.

За пять лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% по сравнению с допандемическими темпами роста и восстановить большую часть дефицита будет трудно из-за структурных ударов.

В частности Германия теряет все больше энергоемких производств, а экспорт страны только падает из-за постоянного сокращения внутренних инвестиций. Поэтому избиратели в Германии активнее ищут виновных в том, что уровень жизни падает. При этом иностранные таланты не тяготеют к Германии из-за социальной напряженности.

"Это очень медленный, очень затяжной упадок. Не компании, не города, а всей страны, и Европа потянется за ней", - говорит о ситуации основатель и исполнительный директор Future Today Institute Эми Вебб.

Однако стоит заметить, что несмотря на все негативные факторы у Германии сохраняется самый низкий коэффициент задолженности среди всех стран G7. Это при наличии политической воли даст возможность тратить средства.

Ситуация в Германии - последние новости

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. "Светофорная" коалиция в Бундестаге распалась.

После этого Илон Маск прокомментировал распад "светофорной" коалиции, которая состояла из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии "зеленых". Миллиардер оскорбительно назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком, но заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн ответила ему: "На X есть свобода для дураков".

Ранее стало известно, что в Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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