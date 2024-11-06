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В Германии распалась "светофорная" коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

Руслана Заклинская
6 ноября 2024, 23:33
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Олаф Шольц объявил о намерениях инициировать голосование по вотуму доверия своему правительству в январе 2025 года.
В Германии распалась 'светофорная' коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера
Шольц инициирует вотум доверия своему правительству / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/lindner.christian

Основное из заявления:

  • Шольц отправил в отставку министра финансов и лидера СвДП Кристиана Линднера
  • Отставка Линднера означает распад "светофорной" коалиции в Бундестаге
  • Шольц объявил о голосовании о вотуме доверия правительству 15 января 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. "Светофорная" коалиция в Бундестаге распалась. Об этом сообщают немецкие издания Bild, Welt и ZDF.

Согласно данным Bild, Шольц уволил Линднера около 20:30, опередив планы СвДП на расторжение коалиционного соглашения с СДПГ и "зелеными". Причиной конфликта стала финансовая ситуация в стране, в частности дефицит бюджета на 2025 год.

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На заседании, которое состоялось перед отставкой, Линднер предложил провести досрочные выборы в начале 2025 года. Однако Шольц отверг это предложение и принял решение об отставке.

Канцлер Германии обвинил лидера СвДП Кристиана Линднера в недостаточном сотрудничестве. По его словам, Линднер "слишком часто нарушал мое доверие" и сосредотачивался только на собственных интересах и выживании партии.

"Такой эгоизм непонятен", - сказал Шольц, объяснив увольнение Линднера.

Шольц заявил, что министр финансов "не изъявил желания реализовать ни одно из наших предложений". Он подчеркнул, что немецкие компании нуждаются в немедленной поддержке, а "каждый, кто отказывает им в этом, действует безответственно".

Кроме этого, канцлер Германии Шольц объявил, что инициирует голосование по вотуму доверия к правительству в 15 января 2025 года. Это может привести к досрочным парламентским выборам уже в марте следующего года.

Что такое "светофорная" коалиция?

Светофорная коалиция - это политическая коалиция в Германии, объединяющая три партии, цвета которых совпадают с цветами светофора.

  1. Красный - Социал-демократическая партия Германии (SPD),
  2. Желтый - Свободная демократическая партия (FDP),
  3. Зеленый - партия Зеленых (Die Grünen).

Название "светофорная" возникло из-за цветовой аналогии со светофором, где красный цвет символизирует социал-демократов, желтый - либералов, а зеленый - экологов.

Отношения Украины и Германии - последние новости

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине крылатые ракеты Taurus, аргументируя это риском эскалации и опасением ударов по Москве. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это принципиальная позиция Шольца. После представления Зеленским Плана победы Шольц также заявил о нежелании поставлять дальнобойное оружие и приглашать Украину в НАТО.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины - в НАТО и ЕС, несмотря на попытки Путина этому помешать. Она объявила о выделении 200 миллионов евро для Украины, которые направят на зимнюю помощь - отопление домов, одеяла и теплую одежду для жителей вблизи линии фронта.

Как сообщал Главред, Шольц утверждает, что новые решения относительно членства Украины в Альянсе пока не нужны. Он заявил, что "страна, которая воюет, не может стать членом НАТО".

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