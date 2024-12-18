Есть важный нюанс: США придется согласовывать мирный план с Украиной - Сотник

На любые тезисы новоизбранного президента США будет отвечать даже не Ермак или Зеленский.

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Зеленский не сможет согласиться на сдачу Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Сотник:

Никому не удастся сдать Украину

Народ Украины будет влиять на решение по мирному плану

Трампу придется согласовывать путь мирного урегулирования войны

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в Штатах началась активная подготовка тезисов для будущего мирного плана. В инфопространстве уже появился, например, план Келлога, который, скорее, направлен на замораживание боевых действий.

Однако вряд ли такой план смогут реализовать на практике. Об этом стало известно во время чата на Главреде с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником.

По его словам, на любые тезисы от команды Трампа будет в первую очередь отвечать украинский народ. Поэтому ни президент Зеленский, ни глава Офиса президента Ермак не смогут согласиться на невыгодные для Украины условия, которые бы предусматривали фактическую сдачу Украины.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Зеленский прекрасно понимает, что, если он начнет сдавать Украину, ему не жить. Думаю, Ермак это тоже понимает. Поэтому сдавать Украину они не будут", - подчеркнул Сотник.

Смотрите видео о том, почему Трамп должен прислушиваться к украинцам:

Журналист подчеркнул, что украинский народ вряд ли будет согласен на любую схему, предусматривающую сдачу стране-агрессору России, поэтому Трампу таки придется выбирать тот мирный путь, который поддержит украинский народ.

Планы Трампа по окончанию войны в Украине

Напомним, в сентябре 2024 года состоялась встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну".

Ранее Главред писал, что по словам спецпредставителя СЩА по вопросам Украины и России Кита Келлога, решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев.

Накануне стало известно, что США и Украина активно обсуждают варианты окончания войны в Украине после избрания новым президентом США Дональда Трампа.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российской власти. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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