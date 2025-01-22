Прогреется до +10: синоптик назвала самые теплые дни до конца января 2025

Зимние морозы пока что не вернутся в Украину, прогнозирует Наталья Птуха.

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Синоптик озвучила прогноз погоды до конца января / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Ждать ли сильных морозов до конца января

Когда будут самые теплые дни

Погода в Украине до конца января 2025 года вряд ли удивит сильными морозами. В частности недели 20-26 января температура воздуха не будет низкой. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, после 27 числа температура воздуха немного снизится. До конца января "к каким-то там морозам – таким зимним – мы возвращаться, скорее всего, уже не будем", передает УНИАН.

видео дня

Погода в Украине 23 января 2025 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 24 января / meteo.gov.ua

"После 27-го там есть определенное понижение температуры. Но мы вернемся к такому температурному фону, в принципе, как есть сейчас у нас: около 0 градусов. Ночью — небольшой "минус". Днем — небольшой "плюс", — рассказала синоптик.

Погода в Украине 25 января / meteo.gov.ua

Погода в Укаине 26 января / meteo.gov.ua

26 и 27 января будут самыми теплыми днями из ближайшей перспективе. Температура повысится до +1...+7°, а на юге страны потеплеет до +10°.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в Украине 22 января ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Температура воздуха повысится до +7 градусов, а на востоке ожидается -1...-2 градуса. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. С 24 января температура воздуха еще повысится на несколько градусов.

Наталия Диденко - что о ней известно / Главред

Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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