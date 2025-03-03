Погода в Киеве в марте: в какие дни без зонта на улицу лучше не ходить

Синоптики назвали даты в марте, когда в столице ожидаются осадки.

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Какой будет погода в марте в Киеве / УНИАН

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Когда будет самый теплый день марта

Погода в Киеве в первый месяц весны будет прохладной и достаточно облачной. Осадки разной интенсивности ожидаются почти в половине дней месяца, а средняя температура воздуха будет достигать всего двух градусов тепла.

Синоптик прогнозирует, что в первой декаде марта дневные температуры будут стабильно оставаться на отметках +6… +9 градусов, передает ТСН.

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Ночные заморозки будут несущественными. Температура воздуха опустится до -2 градусов. В связи с этим утром в столице не исключен гололед.

Кратковременные осадки возможны 1, 4, 6, 7 и 8 марта.

Во второй декаде месяца погода в Киеве будет солнечной 11, 12, 15, 16 и 19 числа.

Дождей в середине месяца будет меньше. В частности, осадки ожидаются 13, 14, 17 и 18 марта. К слову, в этот период будет холоднее, чем в начале месяца. Температура воздуха будет эпизодически снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет традиционно самой теплой. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов. В последний день месяца – 31 марта – температура воздуха поднимется до рекордных +18 градусов. Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.

Дожди прогнозируются на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта.

​Погода в Киеве на месяц / meteofor.com.ua ​

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт - в каких областях будут снег и дождь. Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.

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