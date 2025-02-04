Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

Сейчас в Украине существует несовершенство работы рынка электроэнергии, который развивается.

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На сколько поднимутся тарифы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Корольчука:

В Украине существует несовершенство работы рынка электроэнергии

Кто будет платить больше за электроэнергию

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что тариф на свет с 1 февраля в Украине изменился для части бытовых абонентов.

"Сейчас для населения закреплен тариф до июня - 4 гривны 32 копейки за кВт-ч. Но есть изменения для абонентов, которые имеют электрическое отопление. Если люди потребляют более 2000 кВт, то за первые 2000 кВт они будут платить 50% - 2,64 грн/кВт-ч. А более 2000 кВт рассчитываются по полной цене. Хотя 2000 кВт - это также относительно низкий уровень. Люди, которые используют электроэнергию для отопления, обычно потребляют ее гораздо больше", - отметил Корольчук в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Соучредитель Фонда энергетических стратегий также добавил, что сейчас существует несовершенство работы рынка электроэнергии, который развивается. Должны быть учтены интересы крупных потребителей.

"Так же как потребителей, которые имеют электроплиту, их вообще не учли. Эти потребители вообще не были учтены во время прошлогоднего повышения тарифов на электроэнергию для населения, о них забыли. И это неправильно, потому что они также могут потреблять до 1000 кВт для приготовления пищи. То есть у людей нет газа. Это несовершенство работы Минэнерго и регулятора НКРЭКУ. Они должны учитывать социальный аспект", - подчеркнул Корольчук.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы на электроэнергию - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф на свет для украинцев. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуацию с тарифами будут рассматривать в апреле. По его словам, пока "нет ни проектов, ни расчетов".

Украинцам назвали сроки, когда вырастут тарифы на коммуналку. Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза инфляции. В отчете НБУ рассказали важные детали.

В "Нафтогазе" дали четкий ответ, изменится ли тариф на газ для украинцев. В компании сообщили, что прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

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