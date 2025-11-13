Старая алюминиевая проводка представляет опасность: электрик рассказал, как уберечь технику

В идеале проводку следует менять раз в 20 лет во время капитального ремонта.

Как понять, что пора менять старую проводку / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

Алюминиевая проводка в старых домах не выдерживает нагрузки современной техники

Наибольшая угроза возникает в розетках

Стоит включать мощные приборы по очереди и использовать реле, стабилизаторы или UPS

Во многих квартирах, построенных еще в советские времена, до сих пор работает алюминиевая электропроводка. Она скрыта за стенами, но может стать причиной серьезных аварий - особенно зимой, когда нагрузка на сеть резко возрастает, пишет ТСН.

Как распознать опасную проводку

Алюминиевые провода, которые активно использовались в 60-80-х годах, не предназначены для современной техники. Их максимальная мощность - около 4 киловатт, тогда как современная медная проводка выдерживает до 5,5 киловатт. Это критично, когда одновременно работают бойлер, обогреватель, утюг и другие энергоемкие приборы.

Электрик Олег Кузьма объясняет, как определить тип проводки: если при откручивании розетки вы видите белый провод - это алюминий. Коричневый - медь. Медная проводка безопаснее и выносливее.

Где возникает наибольшая угроза

Самая большая опасность - не в самих проводах, а в местах соединений: розетках и распределительных коробках. Со временем контакты ослабевают, металл окисляется, и при большой нагрузке возникает искрение. Это может привести к плавлению розетки, появлению чёрных следов, а иногда - к пожару.

Особенно опасно включать много техники сразу после восстановления электроснабжения. В этот момент приборы создают пусковой ток, который превышает номинальную нагрузку сети.

Как обезопасить технику без капремонта

Пока вы не готовы к полной замене проводки, соблюдайте простые правила:

Во-первых, не включайте мощные приборы одновременно. Если бойлер работает - подождите с утюгом или обогревателем.

Во-вторых, помните, что энергоснабжающая компания выделяет на квартиру ограниченную мощность - обычно до 5 киловатт. Если превысить этот лимит, сработает автоматический выключатель.

Для дополнительной защиты техники от скачков напряжения стоит использовать специальные устройства. Реле напряжения вставляется в розетку и выключает прибор, если напряжение становится слишком высоким или низким. Когда показатели стабилизируются, реле автоматически восстанавливает питание с небольшой задержкой.

Стабилизатор напряжения - более сложное устройство, которое не просто выключает, а выравнивает напряжение до стабильных 220 вольт. Он особенно полезен для газовых котлов или насосов, которые чувствительны к перепадам.

А источники бесперебойного питания, или UPS, работают как повербанки для техники - во время исчезновения света они питают приборы от аккумулятора.

