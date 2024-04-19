Украинцы должны экономить: какие электроприборы 'кушабт' больше всего электричества

Специалисты призывают жителей страны уже сейчас начинать экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишней нагрузки на электросеть.

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Как экономить электричество? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/libkos

Из-за обстрелов РФ по энергетической системе Украины специалисты не исключают, что летом 2024 года ограничивать подачу электричества придется в том числе и обычным украинцам. В связи с этим они призывают жителей страны уже сейчас начинать экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишней нагрузки на электросеть. Как рассказал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, больше всего электричества потребляет электроплита – около 3,5 киловатт-час.

Далее идут:

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 киловатт-час.;

обогреватель, бойлер, пылесос – около 2 киловатт-час.;

электрическая духовка – около 1,6 киловатт-час.;

кофемашина – около 1,5 киловатт-час.;

микроволновка – около 0,8 киловатт-час.;

стиральная машина, кондиционер – около 0,7 киловатт-час.

"Теперь умножаете на количество квартир. И понимаете влияние (на электросеть – Главред) каждого из нас", – отметил Коваленко.

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В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) ранее подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 киловатт-час. То есть одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и стиральную машину. А вот глажку одежды электроутюгом либо стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Удар РФ по ТЭС - последние новости

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная - от значительного до полного. Пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Трипольская ТЭС - что о ней известно Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье. Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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