Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

Пока женщина спала, ее собака успела сделать то, чего она никак не ожидала.

Владелица собаки была шокирована увиденным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что делал пес Ривер утром в ванной

Можно ли часто купать собаку, если она сама этого хочет

Домашние питомцы часто удивляют своих владельцев неожиданным поведением. Так произошло и с золотистым ретривером Ривером. Однажды он сильно удивил Джоан Маккензи.

Главред узнал, что женщина рассказала в TikTok о том, что натворила ее собака однажды утром. Видео владелицы собаки набрало более миллиона просмотров, пишет Newsweek.

Женщина проснулась от шума воды в доме и сразу пошла смотреть в ванную, что произошло. Там она увидела свою собаку в наполненной водой ванне. Она радостно играла в ней. В подписи к видео Джоан отметила, что Ривер уже второй раз за неделю набирает себе ванну.

Смотрите видео, как Ривер наполнил себе ванну:

Можно ли собакам так часто купаться

Американский кинологический клуб (AKC) сообщил, что золотистые ретриверы имеют густую, водоотталкивающую двойную шерсть, которая сильно линяет один-два раза в год, причем легкая линька происходит постоянно.

Большую часть шерсти можно убрать, если еженедельно вычесывать собаку. Купание же поможет распушить уже отмершие волосы, но слишком часто мыть золотистых ретриверов нельзя, даже если собака, как например Ривер, проявляет такое желание.

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

