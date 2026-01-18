Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

Вы узнаете:
- Голдендудль поставил интернет в тупик своей логикой
- Когда хозяйка говорит "заходи", ситуация становится ещё смешнее
В TikTok стремительно набрал популярность забавный ролик с участием собаки породы голдендудль, который поставил интернет в тупик своей логикой.
Пёс терпеливо дежурит у раздвижной двери, не решаясь войти в дом, хотя проём открыт настежь, пишет Newsweek.
Видео выложила его хозяйка Лиз (аккаунт @lizisbethh). На кадрах видно, как щенок стоит по другую сторону порога и внимательно смотрит на владелицу, словно ожидая разрешения. При этом он искренне уверен, что дверь закрыта, и просто ждёт, когда её "откроют".
Автор ролика пояснила, что питомец абсолютно убеждён: стеклянная панель всё ещё на месте. Когда хозяйка подходит и говорит ему "заходи", ситуация становится ещё смешнее — собака подпрыгивает и вытягивает лапы вперёд, будто собирается толкнуть невидимую преграду.
Что известно о породе голдендудль
Это гибрид золотистого ретривера и стандартного пуделя, пород, которые славятся высоким интеллектом. Обычно таких собак считают сообразительными и легко обучаемыми, но, как показывает практика, даже у умников случаются курьёзные сбои — особенно в моменты растерянности.
К тому же эти собаки отличаются повышенной общительностью и эмоциональностью: они легко отвлекаются, любят играть и иногда ведут себя по-детски наивно, чем и умиляют миллионы зрителей в сети.
Яркая история забавной собаки
Эрин Рид взяла к себе щенка карликовой таксы по кличке Пампкин и поначалу обратила внимание лишь на одну милую странность — одно ушко у малыша постоянно было поднято. Хозяйка восприняла это как забавную черту характера. Спустя время второе ухо тоже встало, из-за чего внешний вид Пампкин стал ещё более очаровательным. По словам Эрин, у собаки сформировалась редкая для мини-такс форма так называемых "розовых" ушей, которая и сделала её внешность такой необычной и запоминающейся.
Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.
Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.
Вас также может заинтересовать:
- Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина
- Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ
- 10 вещей, которые должен знать каждый перед тем, как заводить кошек или собак
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред