Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шары

Такие зеленые шары со временем серьезно ослабляют деревья.

Что за зеленые шары растут на деревьях

Являются ли они ядовитыми для человека

Наверное, все видели на деревьях странные зеленые шары, которые крепятся к веткам. Особенно их много в теплое время года, когда все зеленеет и растет. Но мало кто знает, как они появляются.

Главред решил разобраться, почему на деревьях растут зеленые шары.

Как называются зеленые шары на деревьях

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что зеленые шары на деревьях – это омела.

По его словам, это паразит, который крадет жизнь у деревьев, но люди считают его символом любви.

"На самом деле омела – не полноценный паразит, а полупаразит. Она имеет зеленые листья и сама фотосинтезирует. Но через специальные присоски забирает с дерева воду и минеральные вещества. Поэтому омела не убивает дерево сразу, но со временем его серьезно ослабляет", – подчеркнул он.

Отмечается, что миллионы лет назад предки омелы были обычными растениями, которые росли в почве.

"Со временем они научились прикрепляться к веткам. И те, кто лучше держался на деревьях, выживали чаще. Так омела перешла к такому образу жизни", - говорится в видео.

Является ли омела ядовитой

Мужчина подчеркнул, что для человека омела ядовита. Почти все части растения содержат токсичные вещества.

"Ягода менее опасна, но ее семена остаются ядовитыми, если попадают в пищеварительную систему", - добавил он.

В то же время, по словам автора видео, омелу используют в медицине.

