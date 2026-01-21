Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шары

Вы узнаете:
- Что за зеленые шары растут на деревьях
- Являются ли они ядовитыми для человека
Наверное, все видели на деревьях странные зеленые шары, которые крепятся к веткам. Особенно их много в теплое время года, когда все зеленеет и растет. Но мало кто знает, как они появляются.
Главред решил разобраться, почему на деревьях растут зеленые шары.
Как называются зеленые шары на деревьях
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что зеленые шары на деревьях – это омела.
По его словам, это паразит, который крадет жизнь у деревьев, но люди считают его символом любви.
"На самом деле омела – не полноценный паразит, а полупаразит. Она имеет зеленые листья и сама фотосинтезирует. Но через специальные присоски забирает с дерева воду и минеральные вещества. Поэтому омела не убивает дерево сразу, но со временем его серьезно ослабляет", – подчеркнул он.
Отмечается, что миллионы лет назад предки омелы были обычными растениями, которые росли в почве.
"Со временем они научились прикрепляться к веткам. И те, кто лучше держался на деревьях, выживали чаще. Так омела перешла к такому образу жизни", - говорится в видео.
Является ли омела ядовитой
Мужчина подчеркнул, что для человека омела ядовита. Почти все части растения содержат токсичные вещества.
"Ягода менее опасна, но ее семена остаются ядовитыми, если попадают в пищеварительную систему", - добавил он.
В то же время, по словам автора видео, омелу используют в медицине.
Почему омела растет на деревьях – видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
