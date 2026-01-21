Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

Главное из новости:
- Зарядные устройства, оставленные в розетке, повышают риск перегрева и пожара
- Даже без телефона зарядное устройство потребляет электроэнергию и изнашивается
В современных домах, где каждый член семьи имеет по несколько гаджетов, зарядные устройства стали такими же привычными, как светильники или чайники. Но эксперты предупреждают, что привычка оставлять зарядку в розетке может стоить не только лишних гривен, но и безопасности.
Почему зарядку лучше не держать в розетке постоянно
Специалисты Better Homes & Gardens отмечают, что постоянно подключенные зарядные устройства создают дополнительные риски. Разовое забывание не критично, но регулярное пренебрежение правилами может привести к перегреву, короткому замыканию и даже пожару.
Лицензированный электрик и основатель Grounded Electric Баррет Абрамов объясняет, что даже качественные зарядные устройства со временем изнашиваются, а дешевые — могут представлять опасность уже с первых месяцев использования. По его словам, отключать зарядное устройство после использования — это не предосторожность, а элементарная логика.
Расходует ли зарядное устройство электроэнергию, если ничего не заряжает
Абрамов отмечает, что даже без телефона на другом конце кабеля зарядное устройство продолжает потреблять энергию. Речь идет о 0,1–0,5 Вт — мелочь на первый взгляд, но в масштабе года и большой семьи это превращается в ощутимые потери.
Почему лучше вытаскивать зарядку из розетки
Эксперты называют сразу несколько причин:
- Экономия электроэнергии - даже минимальное потребление накапливается.
- Защита от пожара — особенно в домах со старой проводкой.
- Более длительный срок службы зарядки — постоянное напряжение изнашивает компоненты.
Единственное преимущество оставленной в розетке зарядки — готовность к работе. Но, как подчеркивает Абрамов, это не компенсирует риски.
Как выработать полезную привычку
Специалисты советуют несколько простых решений, которые помогут перестать забывать о безопасности:
- Создать единую зарядную станцию — один центр, одна розетка, одно действие.
- Использовать энергоэффективные зарядки — они потребляют меньше в режиме ожидания.
- Подключать зарядки через удлинитель - достаточно выключить одну кнопку.
Следуя этим советам, можно не только уменьшить расходы на электроэнергию, но и продлить жизнь своим гаджетам.
Что такое Better Homes & Gardens?
Better Homes & Gardens - издание, созданное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. На протяжении ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым источником идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.
