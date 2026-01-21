Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

Даже если зарядное устройство не подключено к телефону или другому устройству, оно все равно потребляет небольшое количество электроэнергии.

Зарядные устройства, оставленные в розетке, повышают риск перегрева и пожара

Даже без телефона зарядное устройство потребляет электроэнергию и изнашивается

В современных домах, где каждый член семьи имеет по несколько гаджетов, зарядные устройства стали такими же привычными, как светильники или чайники. Но эксперты предупреждают, что привычка оставлять зарядку в розетке может стоить не только лишних гривен, но и безопасности.

Почему зарядку лучше не держать в розетке постоянно

Специалисты Better Homes & Gardens отмечают, что постоянно подключенные зарядные устройства создают дополнительные риски. Разовое забывание не критично, но регулярное пренебрежение правилами может привести к перегреву, короткому замыканию и даже пожару.

Лицензированный электрик и основатель Grounded Electric Баррет Абрамов объясняет, что даже качественные зарядные устройства со временем изнашиваются, а дешевые — могут представлять опасность уже с первых месяцев использования. По его словам, отключать зарядное устройство после использования — это не предосторожность, а элементарная логика.

Расходует ли зарядное устройство электроэнергию, если ничего не заряжает

Абрамов отмечает, что даже без телефона на другом конце кабеля зарядное устройство продолжает потреблять энергию. Речь идет о 0,1–0,5 Вт — мелочь на первый взгляд, но в масштабе года и большой семьи это превращается в ощутимые потери.

Почему лучше вытаскивать зарядку из розетки

Эксперты называют сразу несколько причин:

Экономия электроэнергии - даже минимальное потребление накапливается.

Защита от пожара — особенно в домах со старой проводкой.

Более длительный срок службы зарядки — постоянное напряжение изнашивает компоненты.

Единственное преимущество оставленной в розетке зарядки — готовность к работе. Но, как подчеркивает Абрамов, это не компенсирует риски.

Как выработать полезную привычку

Специалисты советуют несколько простых решений, которые помогут перестать забывать о безопасности:

Создать единую зарядную станцию — один центр, одна розетка, одно действие.

Использовать энергоэффективные зарядки — они потребляют меньше в режиме ожидания.

Подключать зарядки через удлинитель - достаточно выключить одну кнопку.

Следуя этим советам, можно не только уменьшить расходы на электроэнергию, но и продлить жизнь своим гаджетам.

