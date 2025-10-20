Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

Сергей Кущ
20 октября 2025, 11:30
119
Некоторые повседневные действия мы выполняем на автомате.
3 ошибки при зарядке, которые совершают почти все
3 ошибки при зарядке, которые совершают почти все / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя оставлять телефон на зарядку на ночь
  • Чем грозит регулярное разряжение батареи "в ноль"

Многие пользователи не задумываются, что обычные привычки при зарядке планшета или телефона могут заметно сократить срок службы аккумулятора. Эксперты рассказали, чего нельзя делать, если вы хотите продлить жизнь своему устройству.

Некоторые повседневные действия мы выполняем на автомате — например, ставим планшет или телефон на зарядку перед сном, не задумываясь, что это может повредить устройству. По данным zdnet.com, неправильная зарядка — одна из самых распространенных причин преждевременного износа аккумуляторов.

видео дня

Современные гаджеты рассчитаны на работу без подзарядки в среднем от шести до восьми часов, но если заряжать устройство неправильно, батарея теряет емкость гораздо раньше. Эксперты назвали три главные ошибки, которых стоит избегать.

Первая — оставлять устройство на зарядке на ночь. Хотя современные гаджеты умеют автоматически прекращать зарядку при достижении 100%, они продолжают подпитываться малым током, чтобы удерживать максимальный заряд. Со временем это приводит к износу аккумулятора. Поэтому специалисты советуют отключать устройство сразу после полной зарядки или стараться поддерживать уровень энергии между 20% и 80%.

Вторая ошибка — регулярно разряжать батарею "в ноль". Литий-ионные аккумуляторы не предназначены для полного разряда. Даже когда устройство "выключается при 0%", внутри остается небольшой запас энергии для защиты элементов питания. Если же оставить разряженный гаджет без подзарядки на несколько дней, напряжение внутри батареи может упасть до критического уровня — и тогда она попросту перестанет заряжаться.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Третья — использовать неоригинальные зарядные устройства. Дешевые, несертифицированные адаптеры подают нестабильный ток, что может вызвать перегрев, перезарядку или неэффективную зарядку. В результате аккумулятор теряет емкость, а срок службы устройства значительно сокращается.

Эксперты напоминают: если хотите, чтобы ваш гаджет прослужил дольше, не оставляйте его на зарядке надолго, не допускайте полного разряда и используйте только оригинальные зарядки. Эти простые правила помогут сохранить аккумулятор и избежать непредвиденных расходов на ремонт.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарядка телефон интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:03Война
Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:19Война
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Последние новости

13:24

Работница банка в Одессе "сливала" России данные клиентов-военнослужащих

13:19

"Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке

13:16

"Мусор": Инна Белень раскритиковала фильм с Александром Тереном

13:03

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на РоссиюВидео

13:00

Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
12:51

Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

12:36

Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

12:33

Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

12:26

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Реклама
12:19

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:01

Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцоВидео

12:00

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00

Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

11:58

"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

11:42

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

11:38

"Осталась одна с детьми": предательница Тодоренко на стадии развода

11:32

"Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни

11:30

Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

11:19

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки

10:56

Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

Реклама
10:47

ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

10:38

"Волновалась за ребенка": предательница Лорак раскрыла свой главный страх

10:35

Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

10:31

Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

10:24

РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поездаФото

10:04

Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 октября (обновляется)

09:40

Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для Москвы: в Reuters раскрыли детали

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять