Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

Почему нельзя оставлять телефон на зарядку на ночь

Чем грозит регулярное разряжение батареи "в ноль"

Многие пользователи не задумываются, что обычные привычки при зарядке планшета или телефона могут заметно сократить срок службы аккумулятора. Эксперты рассказали, чего нельзя делать, если вы хотите продлить жизнь своему устройству.

Некоторые повседневные действия мы выполняем на автомате — например, ставим планшет или телефон на зарядку перед сном, не задумываясь, что это может повредить устройству. По данным zdnet.com, неправильная зарядка — одна из самых распространенных причин преждевременного износа аккумуляторов.

Современные гаджеты рассчитаны на работу без подзарядки в среднем от шести до восьми часов, но если заряжать устройство неправильно, батарея теряет емкость гораздо раньше. Эксперты назвали три главные ошибки, которых стоит избегать.

Первая — оставлять устройство на зарядке на ночь. Хотя современные гаджеты умеют автоматически прекращать зарядку при достижении 100%, они продолжают подпитываться малым током, чтобы удерживать максимальный заряд. Со временем это приводит к износу аккумулятора. Поэтому специалисты советуют отключать устройство сразу после полной зарядки или стараться поддерживать уровень энергии между 20% и 80%.

Вторая ошибка — регулярно разряжать батарею "в ноль". Литий-ионные аккумуляторы не предназначены для полного разряда. Даже когда устройство "выключается при 0%", внутри остается небольшой запас энергии для защиты элементов питания. Если же оставить разряженный гаджет без подзарядки на несколько дней, напряжение внутри батареи может упасть до критического уровня — и тогда она попросту перестанет заряжаться.

Третья — использовать неоригинальные зарядные устройства. Дешевые, несертифицированные адаптеры подают нестабильный ток, что может вызвать перегрев, перезарядку или неэффективную зарядку. В результате аккумулятор теряет емкость, а срок службы устройства значительно сокращается.

Эксперты напоминают: если хотите, чтобы ваш гаджет прослужил дольше, не оставляйте его на зарядке надолго, не допускайте полного разряда и используйте только оригинальные зарядки. Эти простые правила помогут сохранить аккумулятор и избежать непредвиденных расходов на ремонт.

