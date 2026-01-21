Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашки

Специалисты раскрыли секрет, как сохранить аромат кофе даже с добавлением молока или сахара.

Температура воды и перемешивание влияют на насыщенность кофе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выбрать правильный помол для френч-пресса и пуровера

Какое соотношение воды и кофе лучше для молока или сахара

Как избежать чрезмерной кислотности или терпкости напитка

Чтобы каждое утро наслаждаться насыщенным и сбалансированным вкусом кофе, достаточно соблюдать правило "золотой пропорции" при заваривании.

Главред решил рассказать, как приготовить идеальный кофе по правилу "золотой пропорции": соотношение кофе и воды, помол, температура и секреты экспертов.

Идеальное соотношение кофе и воды

Как отмечает CNET, это отраслевой стандарт соотношения кофе и воды, который позволяет получить идеальный напиток независимо от того, используете ли вы капельную кофеварку, френч-пресс или пуровер.

По данным Ассоциации спешиалти-кофе, оптимальное соотношение воды к молотому кофе варьируется от 15:1 до 20:1, причем оно рассчитывается по весу, а не по объему. Благодаря такому подходу напиток имеет сбалансированную крепость, без излишней кислотности или терпкости, и позволяет добавлять молоко или сахар, не теряя вкуса кофе.

Эксперт по кофе Калена Тео советует начинать с соотношения 16:1, которое подходит для большинства кофейных напитков и позволяет почувствовать настоящий вкус зерен даже с добавками. Для тех, кто пьет кофе без сахара или молока, можно попробовать соотношение 18:1 для более мягкого вкуса, а для любителей насыщенного и сладкого напитка – 15:1.

Важность правильной помола

Однако только правильное соотношение не гарантирует идеального результата. Важен также помол кофе:

Средний помол – универсальный для капельных кофеварок.

Грубый помол – "как морская соль" для френч-пресса.

Мелкий помол – оптимальный для пуровера.

Еще один ключевой фактор – температура воды: от 90 до 95°C. Эксперт Калена Тео подчеркивает, что активное перемешивание во время экстракции повышает концентрацию вкуса, особенно при использовании френч-пресса или пуровера, тогда как в стандартных кофеварках оно ограничено.

