Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашки

Чтобы каждое утро наслаждаться насыщенным и сбалансированным вкусом кофе, достаточно соблюдать правило "золотой пропорции" при заваривании.
Главред решил рассказать, как приготовить идеальный кофе по правилу "золотой пропорции": соотношение кофе и воды, помол, температура и секреты экспертов.
Идеальное соотношение кофе и воды
Как отмечает CNET, это отраслевой стандарт соотношения кофе и воды, который позволяет получить идеальный напиток независимо от того, используете ли вы капельную кофеварку, френч-пресс или пуровер.
По данным Ассоциации спешиалти-кофе, оптимальное соотношение воды к молотому кофе варьируется от 15:1 до 20:1, причем оно рассчитывается по весу, а не по объему. Благодаря такому подходу напиток имеет сбалансированную крепость, без излишней кислотности или терпкости, и позволяет добавлять молоко или сахар, не теряя вкуса кофе.
Эксперт по кофе Калена Тео советует начинать с соотношения 16:1, которое подходит для большинства кофейных напитков и позволяет почувствовать настоящий вкус зерен даже с добавками. Для тех, кто пьет кофе без сахара или молока, можно попробовать соотношение 18:1 для более мягкого вкуса, а для любителей насыщенного и сладкого напитка – 15:1.
Важность правильной помола
Однако только правильное соотношение не гарантирует идеального результата. Важен также помол кофе:
- Средний помол – универсальный для капельных кофеварок.
- Грубый помол – "как морская соль" для френч-пресса.
- Мелкий помол – оптимальный для пуровера.
Еще один ключевой фактор – температура воды: от 90 до 95°C. Эксперт Калена Тео подчеркивает, что активное перемешивание во время экстракции повышает концентрацию вкуса, особенно при использовании френч-пресса или пуровера, тогда как в стандартных кофеварках оно ограничено.
