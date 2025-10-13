Укр
Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знает

Алексей Тесля
13 октября 2025, 15:58
Грибы‑редуценты играют важную роль: они разлагают опавшие листья, мёртвые корни и древесину, возвращая питательные вещества обратно в почву.
Какие грибы опасные / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • О чём могут "сказать" грибы на газоне
  • Как минимизировать риск распространения грибов
  • Какие грибы лучше сушить: советы экспертов

Наличие белых грибов на газоне зачастую считается благоприятным признаком: они указывают на здоровую почву, богатую органическими веществами и питательными элементами.

Однако важно помнить: некоторые виды могут быть ядовитыми, пишет издание Martha Stewart.

Роль грибов в экосистеме

Грибы‑редуценты играют важную роль: они разлагают опавшие листья, мёртвые корни и древесину, возвращая питательные вещества обратно в почву. Именно поэтому в осенний период их особенно много.Кроме того, грибы служат пищей и укрытием для улиток, насекомых и других мелких животных.

О чём могут "сказать" грибы на газоне

Если грибы появляются часто, это может быть сигналом того, что почва на участке переувлажнена или плохо дренирована — излишняя влага создаёт благоприятные условия для их роста.

Безопасность: не всё "белое" съедобно

Не все белые грибы безопасны для пищи. Особенно это важно, если у вас есть дети или домашние животные, которые могут попробовать незнакомый гриб. Некоторые виды выглядят крайне бледно, и отличить съедобные от ядовитых может только опытный грибник.

Как минимизировать риск распространения грибов

Убирайте плодовые тела грибов с газона, особенно вдоль дорожек и вдоль дома. Именно они распространяют споры — часто с помощью ветра.

Проверьте дренаж на участке: хорошая водоотводная система препятствует накоплению излишней влаги и снижает развитие грибков.

Регулярно проводите аэрацию газона: это уменьшает уплотнение грунта и способствует лучшему проникновению воды в почву, предотвращая застойные участки.

Какие грибы лучше сушить: советы экспертов

Для сушки лучше всего подойдут грибы с нейтральным или приятным вкусом — без горечи, поскольку при высушивании горечь становится ещё более выраженной.

Наиболее удачные варианты для сушки:

  • белые грибы
  • подберёзовики и подосиновики
  • моховики
  • маслята
  • лисички
  • опята
  • шампиньоны

Смотрите видео - какие грибы ядовитые:

На территории Украины произрастает 125 видов ядовитых грибов, из которых 11 представляют смертельную опасность. Чтобы избежать опасных ошибок, важно уметь отличать их от съедобных аналогов, рассказали эксперты YouTube-канала Грибна країна.

Всегда проявляйте осторожность при сборе грибов — внимательно осматривайте каждый экземпляр, который кладёте в корзину. И не стесняйтесь спрашивать совета у более опытных грибников, если у вас возникают сомнения.

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

