Даже небольшое количество сорняков между брусчаткой сразу делает двор менее опрятным.

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Как избавиться от сорняков между плитками без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Брусчатка или плитка во дворе создают ощущение порядка и ухоженности, но сорняки, прорастающие в щелях, быстро портят вид. Использование гербицидов не всегда оправдано, ведь они наносят вред почве и не гарантируют долгосрочного результата.

Главред расскажет о простых и безопасных способах, которые можно применить дома без специальных препаратов.

Профилактика еще на этапе укладки

Лучший способ избежать проблемы — предотвратить её, пишет Blikk. При укладке плитки стоит использовать геотекстиль, который препятствует прорастанию сорняков, а швы заполнить полимерным песком. Такая основа значительно снижает риск появления нежелательной растительности и сокращает необходимость в регулярном уходе.

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Пищевая сода

Соду можно насыпать непосредственно в щели или растворить в воде и залить в швы. Раствор лучше проникает вглубь, к корням, и постепенно останавливает рост растений.

Уксус

Смесь из трех частей уксуса и одной части воды хорошо справляется с нежелательной растительностью. Раствор распыляют прямо на сорняки, и они постепенно погибают. Рекомендуем применять его точечно, чтобы не повредить декоративные растения поблизости.

Кипяток для мгновенного результата

Обливание кипятком — самый простой способ уничтожить сорняки. Высокая температура быстро повреждает растение, после чего его легко удалить вручную. Но зимой стоит быть осторожным, поскольку резкий перепад температур может повредить саму плитку.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Мойка высокого давления

Этот инструмент хорошо справляется с поверхностной грязью и мхом, но не удаляет корни. Поэтому его стоит использовать как вспомогательное средство для поддержания чистоты плитки.

Ручная прополка

Если сорняков немного, их можно просто вырвать. Удобнее всего делать это после дождя или полива, когда почва мягкая. Для узких щелей существуют специальные скребки, которые помогают достать даже глубокие корни.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков на брусчатке без химии:

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Об источнике: Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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