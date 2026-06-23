Кондиционер не нужно постоянно выключать: что нажать на пульте

Многие владельцы кондиционеров допускают одну и ту же ошибку. Людям объяснили, как поддерживать прохладу без лишних затрат.

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Чрезмерное охлаждение не всегда дает лучший результат / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему 22 градуса не считаются идеальной температурой

Какая ошибка с кондиционером может увеличить счета за свет

Почему комфорт летом зависит не только от температуры

Летняя жара заставляет многих людей снижать температуру кондиционера до минимума. Однако комфорт в помещении зависит не только от показателей на дисплее, но и от того, как работает система охлаждения в течение дня, от уровня влажности и разницы температур между улицей и квартирой.

Авторы Hovege отмечают, что чрезмерное охлаждение не всегда дает лучший результат. Напротив, правильно настроенный кондиционер помогает поддерживать комфортный микроклимат и избегать излишней нагрузки на организм и технику.

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На какую температуру настраивать кондиционер летом

Эксперты считают, что летом наиболее благоприятный микроклимат в доме создается при температуре от 25 до 27 градусов Цельсия.

"Согласно большинству профессиональных рекомендаций, оптимальная температура в помещении составляет 25–27 градусов по Цельсию, что обеспечивает наилучший баланс между комфортом и энергопотреблением", - отмечают авторы источника.

Даже когда на улице температура достигает 35–38 градусов, в помещении с температурой 27–28 градусов может быть комфортно, если уровень влажности остается приемлемым.

Почему не стоит постоянно включать и выключать кондиционер

Одной из самых распространенных ошибок является использование кондиционера только тогда, когда жара становится невыносимой. В таком случае охлаждается лишь воздух, тогда как стены, потолок, мебель и другие поверхности продолжают накапливать тепло.

"Настоящий комфорт обычно обеспечивается тогда, когда устройство поддерживает комфортную температуру равномерно в течение всего дня", - объясняют эксперты.

После выключения кондиционера нагретые конструкции быстро возвращают тепло в комнату / Фото: скриншот с Youtube

После выключения кондиционера нагретые конструкции быстро возвращают тепло в комнату. Особенно это заметно в квартирах с большими окнами или на верхних этажах домов.

Помогает ли выключение кондиционера сэкономить электроэнергию

Многие владельцы кондиционеров считают, что регулярное выключение устройства помогает сократить расходы на электроэнергию. Однако для инверторных моделей это не всегда так.

"Когда полностью перегретую квартиру нужно снова охладить, устройство работает на высокой мощности в течение более длительного времени. Однако если оно поддерживает желаемую температуру равномерно в течение дня, то обычно работает с меньшей нагрузкой", - говорится в материале.

Одинаковые 26 градусов могут восприниматься по-разному / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому стабильная работа кондиционера часто оказывается более эффективной, чем постоянное включение и выключение.

Какой должна быть разница температур между улицей и помещением

Эксперты советуют не допускать слишком большого перепада температур. Это важно не только для комфорта, но и для здоровья.

"Разница между температурой снаружи и внутри помещения не должна превышать 8–10 градусов", - отмечают специалисты.

Смотрите в видео о том, как выбрать подходящий для дома кондиционер:

Чрезмерное охлаждение может вызывать раздражение дыхательных путей, боль в горле, головную боль или мышечное напряжение. Поэтому самая низкая температура на кондиционере не означает максимальный комфорт.

Влажность воздуха и работа кондиционера

Ощущение жары часто связано не только с температурой, но и с высокой влажностью воздуха. Во время работы кондиционер удаляет избыточную влагу, что заметно улучшает самочувствие.

Именно поэтому одинаковые 26 градусов могут восприниматься по-разному в разных квартирах в зависимости от уровня влажности.

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