В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

Известный российский пропагандист находился в Курской области и освещал бои в Суджанском районе.

https://glavred.info/world/v-kurskoy-oblasti-fvp-dron-popal-v-rossiyskogo-top-voenkora-poddubnogo-10586636.html Ссылка скопирована

В авто российского пропагандиста попал дрон / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео,

Одного из самых популярных российских "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" (ВГТРК) Евгения Поддубного могли ликвидировать в Курской области. Автомобиль, в котором ехал пропагандист, атаковал FVP-дрон. Об этом сообщил ряд российских телеграмм-каналов и депутат Госдумы Михаил Делягин.

По данным телеграм-канала Baza, Поддубный находился в Курской области и освещал бои в Суджанском районе. Российский депутат Делягин утверждает, что "военкор" погиб.

Коллаборационист Олег Царев заявил, что в машину с Поддубным попал FPV-дрон. Однако, позже российский "военкор" Поздняков заявил, что Поддубный мог выжить, отметив, что он получил лишь ожоги и был доставлен в больницу в сознании.

видео дня

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что автомобиль, в котором ехал Поддубный, был оборудован системой РЭБ. Она предназначена для защиты от FPV-дронов, что могло повлиять на исход событий.

"Поддубный ехал на пикапе Peugeout Landtrek, дизельный, белого цвета с маркировкой Z. Автомобиль был оборудован РЭБом против FPV", - отметил Стерненко.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил о том, что Евгений Поддубный жив.

Смотрите видео, где Поддубного якобы привезли в больницу:

Что известно об Евгении Поддубном? Евгений Поддубный - один из самых известных российских "военкоров", который работает на ВГТРК и ведет репортажи для канала "Россия-1". Поддубный стал известным благодаря своим крайне оптимистичным репортажам, где утверждал, что Россия беспрепятственно захватывает украинские территории. Эти сообщения часто оказывались лживыми. Среди его известных репортажей - с аэродрома в Гостомеле под Киевом, который он посетил в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Конфликт в Курской области - главное

Во вторник, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Первые бои в российском пограничье якобы приняли солдаты-срочники. Зато подразделения "Ахмат" понесли потери и отступили.

Впоследствии стало известно, что Россия понесла первые потери, в частности в авиации. Затем группу военнослужащих РФ взяли в плен.

Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.

В среду, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области. Он отметил, что Вашингтон не имеет данных относительно кризиса в РФ и сосредоточится на том, чтобы ВСУ имели то, что им нужно для защиты.

Также 7 августа, власти Курской области объявили в регионе "режим чрезвычайной ситуации". Вторые сутки в приграничных регионах РФ сохраняется кризисная ситуация.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред