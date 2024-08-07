В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

Одного из самых популярных российских "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" (ВГТРК) Евгения Поддубного могли ликвидировать в Курской области. Автомобиль, в котором ехал пропагандист, атаковал FVP-дрон. Об этом сообщил ряд российских телеграмм-каналов и депутат Госдумы Михаил Делягин.
По данным телеграм-канала Baza, Поддубный находился в Курской области и освещал бои в Суджанском районе. Российский депутат Делягин утверждает, что "военкор" погиб.
Коллаборационист Олег Царев заявил, что в машину с Поддубным попал FPV-дрон. Однако, позже российский "военкор" Поздняков заявил, что Поддубный мог выжить, отметив, что он получил лишь ожоги и был доставлен в больницу в сознании.
Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что автомобиль, в котором ехал Поддубный, был оборудован системой РЭБ. Она предназначена для защиты от FPV-дронов, что могло повлиять на исход событий.
"Поддубный ехал на пикапе Peugeout Landtrek, дизельный, белого цвета с маркировкой Z. Автомобиль был оборудован РЭБом против FPV", - отметил Стерненко.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил о том, что Евгений Поддубный жив.
Смотрите видео, где Поддубного якобы привезли в больницу:
Что известно об Евгении Поддубном?
Евгений Поддубный - один из самых известных российских "военкоров", который работает на ВГТРК и ведет репортажи для канала "Россия-1".
Поддубный стал известным благодаря своим крайне оптимистичным репортажам, где утверждал, что Россия беспрепятственно захватывает украинские территории. Эти сообщения часто оказывались лживыми.
Среди его известных репортажей - с аэродрома в Гостомеле под Киевом, который он посетил в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
Конфликт в Курской области - главное
Во вторник, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.
Первые бои в российском пограничье якобы приняли солдаты-срочники. Зато подразделения "Ахмат" понесли потери и отступили.
Впоследствии стало известно, что Россия понесла первые потери, в частности в авиации. Затем группу военнослужащих РФ взяли в плен.
Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.
В среду, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области. Он отметил, что Вашингтон не имеет данных относительно кризиса в РФ и сосредоточится на том, чтобы ВСУ имели то, что им нужно для защиты.
Также 7 августа, власти Курской области объявили в регионе "режим чрезвычайной ситуации". Вторые сутки в приграничных регионах РФ сохраняется кризисная ситуация.
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