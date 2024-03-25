УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Элина Чигис
25 марта 2024, 13:52
Главред расскажет вам, что можно можно и что нельзя есть во время поста.
Великий пост
Великий пост / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Великий пост – это время, когда православные христиане готовятся к празднованию Пасхи, важнейшего праздника в христианском календаре.

В чем смысл поста

Смысл Великого поста – духовное очищение и подготовка к христианскому празднику Пасхи к воскресению Христа. В современном мире, где власть материального давно перевесила силу духовного, Великий пост превратился в формальность.

Ограничивая себя в пище, люди получают возможность оценить подлинный вкус пищи и ценность даров Божьих. Уменьшая развлечения, пустые разговоры, люди учатся слушать свою душу, начинают ценить действительно глубокие отношения, учатся любить Бога и понимают смысл его великой любви.

В чем смысл поста смотрите в видео:

Что можно есть во время поста

  • Растительная пища: фрукты, овощи, сухофрукты.
  • Овощи и фрукты, консервированные без использования масла.
  • Сухари, чай, баранки: простые, необогащенные продукты.
  • Грибы и орехи: как источник белка.
  • Черный и серый хлеб без добавления молочных продуктов.
  • Каши на воде, кисели: без молока и масла.

Что нельзя есть во время поста

Мясные продукты, рыба, яйца, молоко, алкогольные напитки.

Потребление пищи позволяется не чаще одного раза в день, кроме суббот и воскресений.

С разрешения священника, ослабление поста возможно для беременных женщин, больных, детей и пожилых людей. Также, путешествующие могут не соблюдать строгие правила поста.

Добавим, погода в Украине на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления.

А также в Украине нет жестких правил относительно того, когда можно ходить на кладбище убирать. Это можно делать в любой день года, когда вам удобно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха Великий пост правильное питание
Реклама

Главное за день

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:12 Мир
"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:21 Украина
Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе 97278

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 7786

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление 5096

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 4023

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Последние новости

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Реклама
13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

Реклама
12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

11:28

Спатифиллум "цветет постоянно": женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

11:08

Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

11:05

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

10:47

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Тиграм - конфликты, Драконам - богатство

10:41

Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

10:34

Финансовый гороскоп на апрель: Тельцам - блестящие сделки, Львам - неудобства

10:22

ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

10:13

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

09:57

ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

09:48

В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

09:43

Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь:

Реклама
09:35

Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам - ISW

09:14

Пробоина и крен: в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал"

09:00

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЭксклюзив

08:57

Когда слабый побеждает сильного?мнение

08:53

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

08:51

В Нацбанке поменяют правила переводов наличности: что станет иначе

08:32

Гороскоп на апрель 2024: Девам будет нелегко, Раки потеряют деньги

08:18

В Украине резко подскачут цены на сигареты: что произошло

07:55

Ночная атака дронов: Одесса - без света, применяются экстренные отключения

07:20

Церковный праздник 26 марта: что запрещено делать в день Архангела Гавриила

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять