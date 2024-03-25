Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Великий пост – это время, когда православные христиане готовятся к празднованию Пасхи, важнейшего праздника в христианском календаре.
В чем смысл поста
Смысл Великого поста – духовное очищение и подготовка к христианскому празднику Пасхи к воскресению Христа. В современном мире, где власть материального давно перевесила силу духовного, Великий пост превратился в формальность.
Ограничивая себя в пище, люди получают возможность оценить подлинный вкус пищи и ценность даров Божьих. Уменьшая развлечения, пустые разговоры, люди учатся слушать свою душу, начинают ценить действительно глубокие отношения, учатся любить Бога и понимают смысл его великой любви.
В чем смысл поста смотрите в видео:
Что можно есть во время поста
- Растительная пища: фрукты, овощи, сухофрукты.
- Овощи и фрукты, консервированные без использования масла.
- Сухари, чай, баранки: простые, необогащенные продукты.
- Грибы и орехи: как источник белка.
- Черный и серый хлеб без добавления молочных продуктов.
- Каши на воде, кисели: без молока и масла.
Что нельзя есть во время поста
Мясные продукты, рыба, яйца, молоко, алкогольные напитки.
Потребление пищи позволяется не чаще одного раза в день, кроме суббот и воскресений.
С разрешения священника, ослабление поста возможно для беременных женщин, больных, детей и пожилых людей. Также, путешествующие могут не соблюдать строгие правила поста.
Добавим, погода в Украине на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления.
А также в Украине нет жестких правил относительно того, когда можно ходить на кладбище убирать. Это можно делать в любой день года, когда вам удобно.
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