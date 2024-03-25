Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Главред расскажет вам, что можно можно и что нельзя есть во время поста.

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Великий пост / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Великий пост – это время, когда православные христиане готовятся к празднованию Пасхи, важнейшего праздника в христианском календаре.

В чем смысл поста

Смысл Великого поста – духовное очищение и подготовка к христианскому празднику Пасхи к воскресению Христа. В современном мире, где власть материального давно перевесила силу духовного, Великий пост превратился в формальность.

Ограничивая себя в пище, люди получают возможность оценить подлинный вкус пищи и ценность даров Божьих. Уменьшая развлечения, пустые разговоры, люди учатся слушать свою душу, начинают ценить действительно глубокие отношения, учатся любить Бога и понимают смысл его великой любви.

В чем смысл поста смотрите в видео:

Что можно есть во время поста

Растительная пища: фрукты, овощи, сухофрукты.

Овощи и фрукты, консервированные без использования масла.

Сухари, чай, баранки: простые, необогащенные продукты.

Грибы и орехи: как источник белка.

Черный и серый хлеб без добавления молочных продуктов.

Каши на воде, кисели: без молока и масла.

Что нельзя есть во время поста

Мясные продукты, рыба, яйца, молоко, алкогольные напитки.

Потребление пищи позволяется не чаще одного раза в день, кроме суббот и воскресений.

С разрешения священника, ослабление поста возможно для беременных женщин, больных, детей и пожилых людей. Также, путешествующие могут не соблюдать строгие правила поста.

Добавим, погода в Украине на католическую Пасху 31 марта будет теплой. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления.

А также в Украине нет жестких правил относительно того, когда можно ходить на кладбище убирать. Это можно делать в любой день года, когда вам удобно.

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