Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

Моль может прогрызть одежду и обивку мебели, но специалисты назвали бюджетный, простой и эффективный способ отпугнуть насекомых из дома.

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Как избавиться от моли в доме - простое и проверенное средство / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Моль может быть неприятностью в домохозяйствах, поскольку насекомые способны прогрызть одежду, дорогую мебель и даже изоляцию. Несмотря на то, что лето закончилось, а осень приближается, стоит ожидать наплыва моли в домах в сентябре, сообщает Express.

По словам экспертов компании Total Wardrobe Care, "вторая волна" взрослой моли может произойти в августе и сентябре, а это означает, что вы можете увидеть больше летающих по вашему дому или в ваших шкафах.

Кроме того, теплые зимы, центральное отопление и одежда из натуральных волокон означают, что моль все чаще становится круглогодичной проблемой.

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Именно незрелые личинки, а не взрослые бабочки, наносят вред натуральным волокнам, таким как шерстяная одежда, обивка, ковры, хлопок и лен.

Традиционно для обработки одежды использовали химические вещества, такие как нафталин. Однако они часто выделяют токсичные пары и не рекомендуются для использования.

Тем не менее, для предотвращения и отпугивания моли можно использовать много природных методов, и одним из таких способов, по мнению экспертов, является использование эфирных масел.

"Эфирные масла не дают самкам моли откладывать яйца в вашей одежде и мягких предметах интерьера. Моль отпугивает запах многих эфирных масел, включая кедр, лаванду, розмарин, тимьян, а также мяту, лимон и перечную мяту", - отмечают эксперты.

По данным Музея естествознания, еще один способ остановить заражение, если оно уже произошло, - заморозить или постирать одежду в жаркую погоду.

Положив одежду в морозильную камеру при температуре -8°C на несколько дней или нагревая ткань до температуры 49°C в стиральной машине более 30 минут, вы можете убить все жизненные стадии.

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