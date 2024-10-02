УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Необходимо обрезать плетистые розы: садовод раскрыл секрет пышного цветения

Юлия Закрепа
2 октября 2024, 11:40обновлено 2 октября, 12:35
67
Когда осенью обрезать плетущиеся розы - садовод поделился полезными советами.
Необходимо обрезать плетистые розы: садовод раскрыл секрет пышного цветения
Когда нужно обрезать розы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Осенью, когда листья начинают опадать, наступает время готовить сад к холодным зимним месяцам. По словам эксперта Монти Дона, есть одна важная работа в саду, которую нужно выполнить как можно быстрее.

68-летний Монти поделился новостями с подписчиками, призывая их решить одну важную задачу в этом месяце до того, как наступит морозная погода, передает издание Mirror.

"Необходимо обрезать плетистые розы. Известно, что плетистые розы цветут на побегах, выращенных той же весной, чтобы их можно было сейчас сильно обрезать. Обрезка необходима, если садоводы действительно хотят, чтобы их розы цвели. Его цель - удалять мертвые и отмирающие ветви и пеньки, оставляя место для нового роста. Садоводы могут сделать это, просто удалив части растения в период нецветения", - пояснил опытный садовник.

видео дня

Он отметил, что необходимо использовать очень острые инструменты для обрезки. Это не только значительно облегчит жизнь, но и сделает значительно чище срезы, а следовательно, нанесет меньше вреда растению.

"Всегда используйте инструмент, который работает в пределах своих возможностей, поэтому никогда не напрягайтесь больше силы. Используйте ножницы для слишком толстых стеблей, чтобы их было легко срезать секатором, и острую пилу для всего, что напрягает ножницы", - добавил Монти.

Первым шагом к обрезке плетистых роз является удаление любых признаков повреждения.

"Начните с удаления любой поврежденной или перекрещенной поросли очень старого куста, которую можно обрезать прямо до земли. Главные стебли следует раскинуть веером на равноудаленном уровне как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или решетке. Затем все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, которые дали нынешние цветы - можно сократить до короткого куста с парой листочков", - пояснил садовод.

При обрезке плетистых роз важно обрезать чуть выше почки, которая указывает в направлении, в котором садоводы хотят, чтобы вырос новый стебель.

"Должен быть эффект рельефа, преимущественно горизонтального роста с обрезанными боковыми побегами, проходящими вдоль их длины", - добавил Монти.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

розы огород лайфхак сад
Реклама

Главное за день

Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ "Хортица"

Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ "Хортица"

12:53 Украина
Существует только 1 вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

Существует только 1 вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

12:46 Украина
Дроны и дальнобойное оружие: в 2025 году Украина увеличит собственное производство

Дроны и дальнобойное оружие: в 2025 году Украина увеличит собственное производство

11:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага 110192

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей 58534

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки 21880

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками 20044

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками

Последние новости

13:36

Умер звезда "Крепкого орешка"

13:25

Многие считали неправильно: какой идеальный вес женщины, таблица

13:25

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

13:03

Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецептВидео

12:53

Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ "Хортица"

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - ХарченкоУкраине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко
12:46

Существует только 1 вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

12:24

Под угрозой еще один город: OSINT-аналитик назвал цель РФ в случае падения Угледара

12:17

Польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины - экс-глава МИД Польши

12:01

Копия певицы: бывший муж Алсу закрутил роман с 20-летней богачкой

Реклама
11:40

Необходимо обрезать плетистые розы: садовод раскрыл секрет пышного цветения

11:26

ВСУ подтягивают резервы, идут бои: что известно о ситуации в Угледаре - генерал

11:15

Когда будет бабье лето 2024: синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре

11:11

Армия РФ хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений - генерал-лейтенант

11:01

Дроны и дальнобойное оружие: в 2025 году Украина увеличит собственное производство

10:57

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Змеям - ужасная ситуация, Обезьянам - беспокойство

10:52

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

10:49

В Подмосковье нашли мертвого "экс-министра ЛНР": в Сети узнали подробности

10:30

Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас

10:12

Лунное затмение в октябре: Рыбам - деньги, Овнам - развод, Ракам - переездВидео

10:11

На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на ОдесчинеФото

Реклама
09:49

ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна - Сазонов

09:34

Собакам может не нравиться когда их гладят: кинолог назвала 6 неожиданных признаковВидео

09:22

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - шокирующий день, Тельцам - необычайная удача

09:09

У Меган Маркл случился срыв - что произошло

09:08

"Абсолютно точно": в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю

08:55

Церковный праздник 3 октября: что запрещено делать в день святого Дионисия

08:46

Иран начал то, что не сможет закончитьмнение

08:25

Контратака закончилась катастрофой: новые детали разгрома россиян в Волчанске - СМИ

08:01

"Ты для меня – труп живой": Рыбчинский окончательно "закопал" предательницу Повалий

08:00

Захват Угледара Россией: большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из города — ISW

07:05

Найти 3 различия между рисунками сможет только самый внимательный: чрезвычайно сложная загадка

06:52

РФ атаковала Украину дронами, а Харкьов - УАБами: что известно

06:10

Зачем Путин решил раздавать земли Крымамнение

05:35

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осениВидео

05:03

Последний шанс: ВСУ все еще могут удержать Угледар - Свитан

04:30

"Чей Крым": Вера Брежнева угораздила в крупный скандал и разозлила украинцев

04:12

Очаруют всех: 4 знака зодиака, которые будут на пике популярности в октябре

03:50

"Война в Украине будет длиться годами": у Зеленского указали на важный нюанс

03:30

С газом или без: известно, хватит ли его объемов украинцам на зиму

03:00

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

Реклама
02:32

РФ может изготавливать 50 "шахедов" в сутки: в Defense Express заявили о новых угрозах

02:00

Российская звезда двухтысячных впала в кому после попытки суицида - СМИ

01:30

РФ нацелилась на отопительный сезон: прогноз массированных ударов по Украине

01 октября, вторник
23:52

"У нас есть план": Израиль готовится к жесткому ответному удару по Ирану- все подробностиВидео

23:12

Армия США поможет Израилю отразить атаку Ирана: Байден дал специальное поручение

23:07

Школьник пройдет с завязанными глазами: тест на базовые знания по медицине

23:01

Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты - Зеленский

22:10

Вся в синяках: Альбина Джанабаева ошарашила фанатов своим видом

21:46

Тина Кароль закрутила роман с молодым бизнесменом - блогер

21:44

"Брать не всех подряд": в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять