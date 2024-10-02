Необходимо обрезать плетистые розы: садовод раскрыл секрет пышного цветения

Когда осенью обрезать плетущиеся розы - садовод поделился полезными советами.

https://glavred.info/lifehack/neobhidno-obrizati-pletisti-troyandi-sadivnik-rozkriv-sekret-pishnogo-cvitinnya-10601798.html Ссылка скопирована

Когда нужно обрезать розы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Осенью, когда листья начинают опадать, наступает время готовить сад к холодным зимним месяцам. По словам эксперта Монти Дона, есть одна важная работа в саду, которую нужно выполнить как можно быстрее.

68-летний Монти поделился новостями с подписчиками, призывая их решить одну важную задачу в этом месяце до того, как наступит морозная погода, передает издание Mirror.

"Необходимо обрезать плетистые розы. Известно, что плетистые розы цветут на побегах, выращенных той же весной, чтобы их можно было сейчас сильно обрезать. Обрезка необходима, если садоводы действительно хотят, чтобы их розы цвели. Его цель - удалять мертвые и отмирающие ветви и пеньки, оставляя место для нового роста. Садоводы могут сделать это, просто удалив части растения в период нецветения", - пояснил опытный садовник. видео дня

Он отметил, что необходимо использовать очень острые инструменты для обрезки. Это не только значительно облегчит жизнь, но и сделает значительно чище срезы, а следовательно, нанесет меньше вреда растению.

"Всегда используйте инструмент, который работает в пределах своих возможностей, поэтому никогда не напрягайтесь больше силы. Используйте ножницы для слишком толстых стеблей, чтобы их было легко срезать секатором, и острую пилу для всего, что напрягает ножницы", - добавил Монти.

Первым шагом к обрезке плетистых роз является удаление любых признаков повреждения.

"Начните с удаления любой поврежденной или перекрещенной поросли очень старого куста, которую можно обрезать прямо до земли. Главные стебли следует раскинуть веером на равноудаленном уровне как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или решетке. Затем все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, которые дали нынешние цветы - можно сократить до короткого куста с парой листочков", - пояснил садовод.

При обрезке плетистых роз важно обрезать чуть выше почки, которая указывает в направлении, в котором садоводы хотят, чтобы вырос новый стебель.

"Должен быть эффект рельефа, преимущественно горизонтального роста с обрезанными боковыми побегами, проходящими вдоль их длины", - добавил Монти.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред