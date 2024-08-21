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Будет сиять невероятной чистотой: 5 лучших способов, чем мыть холодильник внутри

Алёна Воронина
21 августа 2024, 11:21обновлено 21 августа, 12:10
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Можно использовать несколько простых способов, как правильно помыть холодильник, чтобы не было запаха. Такими методами можно прекрасно справиться с задачей.

Холодильник
Чем мыть холодильник внутри/ коллаж: Главред, фото: скрин

Холодильник является одним из важнейших предметов техники на кухне, ведь он помогает хранить продукты и готовые блюда намного дольше, чем если бы они хранились при комнатной температуре. Но, как и любая другая техника дома, холодильник требует особого отношения. В частности, время от времени нужно мыть его как снаружи, так и внутри, ведь помимо загрязнений, которые могут в нем скапливаться, там также могут долго удерживаться неприятные запахи от очень пахучих или испорченных блюд и продуктов.

Если вы ищете средства, чем мыть холодильник внутри, то не обязательно покупать какую-то "химию" в магазине. Достаточно знать несколько бытовых секретов, чтобы эта техника сияла чистотой и всегда имела запах свежести.

Кроме того, что холодильник стоит регулярно мыть внутри, стоит также помнить, что его нужно размораживать примерно раз в полгода.

Каким средством можно мыть внутри холодильника

1. Мыльная вода или слабый содовый раствор

Можно помыть холодильник внутри тряпкой, смоченной в мыльной воде или в слабом содовом растворе, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

2. Раствор нашатырного спирта

Если холодильник имеет стеклянные полки и блестящую поверхность, можно протирать их водой с разведенным нашатырным спиртом.

3. Порошок горчицы

Жирные пятна от еды лучше всего устранит порошок горчицы. Такое средство будет эффективным, а стоит дешевле, чем магазинные средства ухода.

4. Раствор уксуса

После того, как полки вымыты с помощью мыльного раствора, можно протереть их тряпкой, смочив ее в растворе уксуса и воды. Это продезинфицирует их, отмечается в сюжете телекомпании "Орбита".

5. Моющее средство и спирт

Для мытья холодильника внутри можно также приготовить следующий раствор: в теплую воду добавить немного моющего средства и одну столовую ложку спирта. Смочить в этом растворе губку и протереть поверхности.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за холодильником:

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Еще несколько правил, о которых стоит помнить

Дверной уплотнитель лучше мыть просто теплой водой, чтобы резина не портилась.

После мытья холодильника нужно протереть все поверхности сухой мягкой тканью, и только после полного высыхания можно снова включать холодильник. Также лучше чтобы он после мытья несколько часов поработал пустым, а только после этого можно снова ставить в него продукты.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Для этого можно поставить внутрь чашку или другую емкость с пищевой содой и менять ее раз в месяц. Также можно держать внутри открытую емкость с активированным углем - он поглощает неприятные запахи.

Избавиться от неприятного запаха также поможет сок лимона - его нужно выжать на тряпку и тщательно протереть полки холодильника.

Кроме этого, хороший способ держать холодильник чистым и без неприятных запахов - раскладывать продукты в контейнеры.

Смотрите видео о том, как сделать безопасное средство для мытья холодильника своими руками:

Как отмыть холодильник внутри инфографика
Как отмыть холодильник внутри/ Инфографика: Главред

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