Что делать, если не работает верхняя часть холодильника: какая причина

Почему не работает верхняя часть холодильника Indesit и у других моделей - Главред разобрался и рассказал о причинах и последствиях такой проблемы.
Специалисты отмечают, если ваш холодильник нагревается снаружи, то это не всегда означает, что он нуждается в срочном ремонте. Первое, что нужно сделать - посмотреть на общую работу холодильника. Если температура в камерах холодильника колеблется в пределах нормы, то не стоит обращаться в сервис.
Почему холодильник стал плохо морозить
На самом деле причин того, что ваш холодильник перестал морозить достаточно много. К счастью, большую часть поломок в холодильнике можно устранить самостоятельно. Например, если это касается замены резинового уплотнителя, который мог потрескаться и больше не держит холод.
Также, если холодильник работает, но не морозит в течение определенного времени, однако конденсатор на двигателе холодный, тогда вероятно произошла утечка фреона из системы.
Еще одной причиной, почему может не морозить холодильник - закупоренные капилляры, по которым подается хладагент. В таком случае стоит обратиться к опытным специалистам.
Почему в холодильнике горячая морозилка: что делать
Если вы заметили, что ваш холодильник нагревается между камерами, то для начала не стоит волноваться. Появление тепла в холодильнике может зависеть от конструктивных особенностей аппарата. Чтобы холодильник не перегревался, необходимо обеспечить отсутствие факторов, препятствующих теплоотдаче конденсатора:
- Необходимо установить холодильник в соответствии с советами производителя. Расстояние от корпуса до стен должно быть минимум 10 см. Обязательно нужно придерживаться этого правила даже при встраивании холодильника в нишу.
- Также не стоит ставить холодильник рядом с газовой плитой, радиатором отопления и другими источниками тепла. Ведь из-за такого размещения он может иметь поломки.
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