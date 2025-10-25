Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожай

Садовод рекомендует учитывать погоду при посадках, чтобы облегчить весенние работы.

Автор советует сеять чеснок и лук в начале ноября

Несмотря на сложные погодные условия, именно последний месяц осени является оптимальным для высадки морозостойких овощей и зелени.

Главред решил рассказать, какие овощи, зелень и цветы сажать перед зимой, чтобы получить ранний урожай.

Как отмечает автор канала "Дом и приусадебный участок" на YouTube, ноябрь - время для завершающих осенних посевов. Она рекомендует в начале месяца высаживать озимый лук и озимый чеснок, а в течение месяца сеять морковь, свеклу, репу, шпинат, петрушку, укроп и даже горох. Кроме того, стоит уделить внимание зимостойким однолетним цветам и луковичным.

"Основное преимущество посадок в ноябре - облегчение весенних работ и получение раннего урожая свежей зелени или овощей. Кроме того, это шанс получить более высокую цену при продаже ранних продуктов", - объясняет эксперт.

Посевы по лунному календарю

Она добавляет, что важно учитывать погодные условия: чрезмерная влага или отсутствие снега могут повредить семенам или молодым растениям. Эксперт также советует планировать посадки по лунному календарю:

6 ноября - убывающая луна в знаке Тельца

9-10 ноября - в Раке

15-19 ноября - в Весах и СкорпионеДля зелени самые благоприятные дни: 1-2, 24-25, 28-30 ноября - дни растущей луны в плодородных знаках.

"Перед посевом обязательно подготовьте почву, обеззаразьте чеснок и лук, а после посева корнеплодов мульчируйте грядки для сохранения семян в зимний период", - добавляет автор.

Для чого потрібно мульчування / Інфографіка - Главред

Таким образом, ноябрь - идеальное время для посева морозостойких культур с учетом фаз луны, что гарантирует щедрый будущий урожай.

Подробнее о благоприятных днях для посадки по лунному календарю смотрите в видео на канале "Дом и приусадебный участок".

