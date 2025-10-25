Укр
Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожай

Руслан Иваненко
25 октября 2025, 20:16
24
Садовод рекомендует учитывать погоду при посадках, чтобы облегчить весенние работы.
Сад, дата
Автор советует сеять чеснок и лук в начале ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда именно сеять овощи и зелень в ноябре
  • Какие культуры перезимуют и дадут урожай весной

Несмотря на сложные погодные условия, именно последний месяц осени является оптимальным для высадки морозостойких овощей и зелени.

Главред решил рассказать, какие овощи, зелень и цветы сажать перед зимой, чтобы получить ранний урожай.

видео дня

Как отмечает автор канала "Дом и приусадебный участок" на YouTube, ноябрь - время для завершающих осенних посевов. Она рекомендует в начале месяца высаживать озимый лук и озимый чеснок, а в течение месяца сеять морковь, свеклу, репу, шпинат, петрушку, укроп и даже горох. Кроме того, стоит уделить внимание зимостойким однолетним цветам и луковичным.

"Основное преимущество посадок в ноябре - облегчение весенних работ и получение раннего урожая свежей зелени или овощей. Кроме того, это шанс получить более высокую цену при продаже ранних продуктов", - объясняет эксперт.

Посевы по лунному календарю

Она добавляет, что важно учитывать погодные условия: чрезмерная влага или отсутствие снега могут повредить семенам или молодым растениям. Эксперт также советует планировать посадки по лунному календарю:

  • 6 ноября - убывающая луна в знаке Тельца
  • 9-10 ноября - в Раке
  • 15-19 ноября - в Весах и СкорпионеДля зелени самые благоприятные дни: 1-2, 24-25, 28-30 ноября - дни растущей луны в плодородных знаках.

"Перед посевом обязательно подготовьте почву, обеззаразьте чеснок и лук, а после посева корнеплодов мульчируйте грядки для сохранения семян в зимний период", - добавляет автор.

Для чого потрібно мульчування
Для чого потрібно мульчування / Інфографіка - Главред

Таким образом, ноябрь - идеальное время для посева морозостойких культур с учетом фаз луны, что гарантирует щедрый будущий урожай.

Подробнее о благоприятных днях для посадки по лунному календарю смотрите в видео на канале "Дом и приусадебный участок".

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лунный календарь чеснок
