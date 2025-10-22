Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результат

Автор рассказала, как подавлять вредителей в теплицах и стимулировать полезную микрофлору.

Как сделать почву легкой и рассыпчатой основой для растений / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно вносить горчичную жмых в теплице

Почему она полезна для полезной микрофлоры почвы

Какой эффект от его применения на урожайность

С наступлением осени теплицы пустеют, а земля в них теряет плодородие и часто поражается вредителями и болезнями.

Главред решил рассказать, как восстановить плодородность почвы в теплицах без химии.

Что такое горчичная жмых и как она работает

По словам автора канала YouTube "Огородница из Одессы", горчичная жмых - это остатки после отжима масла из семян горчицы. Она содержит белки, органические кислоты и природные серосодержащие соединения с мягким фунгицидным и инсектицидным действием.

При внесении во влажную почву жмых подавляет патогены, уменьшает численность нематод и других вредителей, одновременно обогащая землю органическим азотом, калием и серой в легкоусвояемой форме.

Эффект применения горчичной жмыха

Эксперт объясняет, что после применения горчичной жмыха почва становится легкой, рассыпчатой, с мягким гумусовым слоем и характерным ароматом живой земли. Это не только улучшает структуру почвы, но и стимулирует полезную микрофлору, способствует формированию мощной корневой системы у растений и снижает их склонность к болезням.

Как правильно вносить

Огородница советует вносить жмых осенью после полного сбора урожая или весной за 1-2 недели до посадки, с нормой 1 стакан на 1 м² теплицы. Для тяжелых глинистых почв эффективно добавить немного песка для лучшей аэрации и ускорения разложения.

Этот простой и доступный метод оздоровления почв позволяет фермеру получить легкую, плодородную почву, готовую к высокому урожаю без вредных химических препаратов.

Подробнее о восстановлении почвы в теплице смотрите в видео автора.

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

