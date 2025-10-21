Сверхважный нюанс: что надо сделать перед посадкой озимых чеснока и лука

Несколько манипуляций перед посадкой улучшат условия для роста овощей.

Советы по подготовке участка перед посадкой озимых культур / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какой участок лучше выбирать для посадки озимых овощей

Как обработать почву для посадки чеснока и лука в октябре

Конец октября и начало ноября - лучший период для посадки озимых лука и чеснока. Но многие пренебрегают правильной подготовкой почвы, что влияет на рост растений.

Главред узнал, как правильно подготовить землю для посадки озимых овощей. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер и садовод Олеся Васильевна.

Где лучше сажать озимые чеснок и лук

Блогер отмечает, что лучшими "предшественниками" на участке для лука и чеснока являются бобовые, капуста, морковь, томаты, кабачки, тыквенные и сидераты, такие как фацелия и горчица.

Как подготовить участок для осенней посадки

Перед посадкой озимых овощи в участок надо посыпать золой, комплексным минеральным удобрением и перепревшим перегноем или компостом. Блогер отметила, что если минерального удобрения нет, можно использовать суперфосфат в расчете 30-40 граммов на один квадратный метр.

Далее участок надо перекопать, но глубина должна составлять не более 18-20 сантиметров. После этого примерно через 2-3 недели можно заниматься посадкой озимых чеснока и лука.

Смотрите видео о том, как подготовить участок к посадке озимых чеснока и лука:

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

