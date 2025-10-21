Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огорода

Вы узнаете:
- Когда именно высаживать лук, чтобы получить сочное перо
- Какие знаки Зодиака способствуют активному росту зелени
- Как правильно подготовить луковицы для быстрого прорастания
Осень - идеальный сезон для выращивания зеленого лука на подоконнике. В этот период растение активно формирует сочное перо, особенно если ориентироваться на благоприятные дни по лунному календарю.
Главред решил разобраться, почему осень считается лучшим временем для выращивания зеленого лука дома, и когда именно по лунному календарю стоит высаживать луковицы, чтобы быстро получить ароматную зелень.
Автор ютуб-канала "Лунная страна" поделилась прогнозом на осень 2025 года и назвала оптимальные даты для посадки:
- Октябрь: 22, 23, 27 и 28 числа;
- Ноябрь: 1, 2, 23, 24, первая половина 25, 28 и 29 числа.
"В эти периоды Луна растет и находится в знаках Зодиака - Скорпионе, Козероге и Рыбах. Именно они отвечают за активное развитие зелени, сочность и насыщенный вкус", - пояснила эксперт.
Специалист советует выбирать луковицы среднего размера (4-5 см в диаметре) и слегка подрезать верхушку - это стимулирует более быстрое прорастание.
Выращивать зелень можно в воде, опилках или грунте - главное, регулярно доливать влагу и удалять испорченные луковицы.
Осенняя посадка имеет очевидные преимущества:
- урожай созревает быстрее;
- зелень сохраняет аромат дольше;
- лук реже поражается вредителями.
Подробнее о благоприятных днях для посадки лука - смотрите в видео на канале "Місячна країна".
Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна"
"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
