Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огорода

Автор объясняет, как правильно поливать и ухаживать за луком, чтобы урожай оставался здоровым и вкусным.

Автор советует, как правильно подрезать луковицы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда именно высаживать лук, чтобы получить сочное перо

Какие знаки Зодиака способствуют активному росту зелени

Как правильно подготовить луковицы для быстрого прорастания

Осень - идеальный сезон для выращивания зеленого лука на подоконнике. В этот период растение активно формирует сочное перо, особенно если ориентироваться на благоприятные дни по лунному календарю.

Главред решил разобраться, почему осень считается лучшим временем для выращивания зеленого лука дома, и когда именно по лунному календарю стоит высаживать луковицы, чтобы быстро получить ароматную зелень.

Автор ютуб-канала "Лунная страна" поделилась прогнозом на осень 2025 года и назвала оптимальные даты для посадки:

Октябрь: 22, 23, 27 и 28 числа;

Ноябрь: 1, 2, 23, 24, первая половина 25, 28 и 29 числа.

"В эти периоды Луна растет и находится в знаках Зодиака - Скорпионе, Козероге и Рыбах. Именно они отвечают за активное развитие зелени, сочность и насыщенный вкус", - пояснила эксперт.

Специалист советует выбирать луковицы среднего размера (4-5 см в диаметре) и слегка подрезать верхушку - это стимулирует более быстрое прорастание.

Выращивать зелень можно в воде, опилках или грунте - главное, регулярно доливать влагу и удалять испорченные луковицы.

Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

Осенняя посадка имеет очевидные преимущества:

урожай созревает быстрее;

зелень сохраняет аромат дольше;

лук реже поражается вредителями.

Подробнее о благоприятных днях для посадки лука - смотрите в видео на канале "Місячна країна".

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна" "Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

