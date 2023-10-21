Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны

Непосредственное участие в боевых выходах иногда необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов, сказал глава ГУР.

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Буданов заявил, что иногда ему обязательно принимать участие в боевых выходах / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов иногда принимает участие в в боевых выходах спецподразделений. По его словам, это необходимо, так как присутствие руководителя подбадривает и мотивирует бойцов.

"Иногда оно (присутствие – ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов – ред.)", - заявил Буданов в фильме Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Отвечая на вопрос о том, оправдан ли риск потерять главу разведки во время войны, он подчеркнул, что это вопрос сугубо риторический.

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"Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это древняя мудрость, но она верна", - добавил глава ГУР Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, ранее командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал об одной из боевых задач, в которой принимал участие Буданов. В частности, глава ГУР смог с помощью рации взять в плен 19 оккупантов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области войдет в историю. Тогда украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и полтысячи населенных пунктов. По его словам, это стало "ментальным поражением" для россиян.

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