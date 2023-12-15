'Загрязнили себя в войне': может ли горячая фаза войны завершиться в 2024 году - Клочок

Режим в РФ пытается сохраниться, но он понимает свою катастрофичность.

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Украина переходит к новому этапу в войне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com / valeriyklochok

Украина сейчас входит в этап серьезной обороны, что подтверждается строительством фортификационных сооружений на отдельных участках фронта. Эта стратегия свидетельствует об изменении тактических и стратегических задач военного руководства. Об этом рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Мы переходим в очень серьезную оборону на отдельных участках фронта – строятся фортификационные сооружения, а это значит, что изменились тактические и стратегические задачи военного руководства. То есть на одних участках мы будем укрепляться и не допускать распространения сил врага, а на других могут быть нанесены удары", - сказал эксперт.

Клочок отметил, что Украина достигла важных побед, в частности в Черноморском регионе, где Россия потеряла доминирование. Он также отметил, что политические события, в частности отказ от общения с российским представителем на саммите ОБСЕ, ослабляют РФ.

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"С Россией не хотят разговаривать – обратите внимание на демарши во время саммита ОБСЕ со стороны США и Европы. Никто тогда не захотел общаться с Лавровым, и из этого я делаю вывод о формировании ситуации для ослабления России. То есть когда в определенный момент посыплется их конструкция, если, например, на юге удастся успешно выполнить военную операцию, то, конечно же, ситуация на других участках фронта существенно изменится", - пояснил Клочок.

Эксперт выразил мнение, что Украине открываются возможности для переговоров с Россией на собственных условиях или возможность необратимых изменений внутри РФ. Клочок подчеркнул, что режим Путина и его окружения дошли до критической точки, когда отступить становится невозможно, поскольку они погрязли в войне.

"Режим в РФ пытается сохраниться, но он понимает свою катастрофичность. Потому что он дошел до того предела, когда отступить нельзя – Путин и его окружение слишком загрязнили себя в войне", - подытожил политический эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Война в Украине

Напомним, разведка Британии указывает на попытки российских оккупантов захватить Марьинку, чтобы продолжить продвижение на запад в направлении Курахово. Сейчас продолжаются тяжелые бои за контроль над городом, хотя шансы на прорыв врага очень малы.

Также Украину ждет тяжелая зима в 2024 году. За последние месяцы уровень военной помощи значительно снизился. Президент Зеленский призывает страны-партнеры немедленно предоставить необходимое вооружение и боеприпасы, учитывая, что без этого решения количество жертв может значительно возрасти.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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