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"Покупка помощи": у Путина оценили идею Трампа насчет ресурсов Украины для США

Алексей Тесля
4 февраля 2025, 12:56
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Спикер Путина назвал "покупкой помощи" озвученное Дональдом Трампом предложение.
Песков, Трамп
В Кремле прокомментировали предложение Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важно:

  • США хотят помогать Украине на коммерческой основе, говорят в РФ
  • Спикер Путина назвал "покупкой помощи" озвученное Трампом предложение

Пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может предоставить доступ к своим редкоземельным месторождениям в обмен на американскую помощь.

Спикер Путина назвал "покупкой помощи" озвученное Трампом предложение, сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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"Если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь. Не продолжать ее предоставлять на безвозмездной основе, а обеспечивать на коммерческой", - заявил Песков.

При этом он также добавил, что "лучше конечно вообще не оказывать помощь". По его словам, это якобы будет "способствовать завершению этого конфликта".

Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось о том, что Шольц считает идею Трампа эгоистичной. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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