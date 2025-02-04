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При Трампе стоимость поставок оружия США Украине резко возросла – Reuters

Алексей Тесля
4 февраля 2025, 10:47
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Поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в последующие недели и месяцы из-за отставания в исполнении.
военная помощь США
США возобновили поставки оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Важно:

  • В Украину возобновились поставки оружия из США
  • После победы Трампа средняя стоимость поставок резко возросла

Приостановленные поставки американского оружия в Украину возобновились на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева.

"В последний год срока президентства Джо Байдена решения по ключевым поставкам и оружия в Украину остановились не только из-за месяцев задержек в Конгрессе, но и из-за внутренних дебатов о рисках эскалации с Россией, а также беспокойства относительно того, достаточны ли запасы США, показало расследование издания. Путаницы добавляла хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставленного" отличалось между военными подразделениями США", - сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Несмотря на то, что команда Байдена назвала всплеском помощи с октября до дня инаугурации Трампа, "ежемесячная помощь от США достигла лишь среднемесячного уровня в 1,1 миллиарда долларов США, установленного в течение первых двух лет войны", отмечается в материале.

По словам двух источников, "до ноября было доставлено лишь около половины общей суммы, которую США обещали в 2024 году из американских запасов, и лишь около 30% обещанной бронированной техники поступило к началу декабря"

"Согласно анализу Reuters, после победы Трампа на президентских выборах средняя стоимость поставок резко возросла до уровня, которого не было с середины 2023 года", - пишет.

Что предшествовало

В первую неделю своего пребывания на посту Трамп заморозил иностранную помощь Украине, среди многих других стран. Представитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог не сказал прямо, продолжит ли администрация отправлять оружие Украине. Но когда его спросили, он сказал: "В переговорах имеет решающее значение все, что дает вам влияние", а Трамп не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

С момента вступления Трампа в должность президента США не объявляли никаких пакетов военной помощи. В то же время предполагалось, что предыдущие поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в последующие недели и месяцы из-за отставания в исполнении.

Напомним, в январе США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Если нам передадут контейнеры с оружием на сумму 500 млрд долл, у россиян шансов в этой войне не будет, подчеркнул майор запаса ВСУ.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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