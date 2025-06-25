"Обсудим его трудности": Трамп заговорил о подготовке к разговору с Зеленским

Что известно:
- Зеленский и Трамп прибудут на саммит НАТО
- Трамп проведет переговоры с Зеленским на полях саммита
- Во время разговора президенты будут обсуждать войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге. Там запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Американский коллега уже подтвердил, что встретиться с Зеленским. Об этом сообщает The Telegraph.
Трамп назвал Зеленского хорошим парнем и сказал, что будет обсуждать с ним "его трудности".
"Мы обсудим его трудности, немного сложностей. Зеленский - хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это наиболее вероятно", - заявил американский лидер.
Он также утверждает, что разговаривал с Путиным и диктатор предлагал свою помощь в решении конфликта между Ираном и Израилем. Тогда Трамп попросил его "о помощи в отношении России".
"Хорошо, сказал я, сделайте мне одолжение, помогите нам по России, не по Ирану, но он (Путин, - ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, - ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается", - добавил он.
Саммит НАТО в Гааге - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.
Кроме того, во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины.
В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.
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