Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела: что произошло

Чтобы визит артиста остался незамеченным, он передвигался на тонированных внедорожниках.

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Меладзе тайно приехал в РФ / Коллаж: Главред, фото: instagram/meladzevalerian, SHOT

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Валерия Меладзе заметили в Москве

Артист, вероятно, наведался на кладбище к могиле отца

В январе прошлого года умер 90-летний отец российского артиста Валерия Меладзе, который публично так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину. Исполнитель хита "Салют, Вера" тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу отца. Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал SHOT.

Согласно обнародованной информации, весь визит артиста проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных автомобилях, принадлежащих ему и сестре.

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Кроме того, на кладбище Меладзе 5-7 минут ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и подошел к могиле отца.

В Telegram-канале напомнили, что буквально через месяц Меладзе отправляется в большое мировое турне, приуроченное к его 60-летию. Концерты состоятся в странах Европы и США.

В стране-агрессоре РФ артист концертов не дает, однако готов выступить на частных мероприятиях. За его выступление придется раскошелиться на 15,5 миллионов рублей, что эквивалентно 6,4 миллионам гривен.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Как писал Главред, дочь российского певца София Меладзе потерпела фиаско в ресторанном бизнесе. Известно, что 25-летняя София несколько лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Однако ресторан пришлось закрыть, заведение понесло чистый убыток в 30 миллионов.

Недавно жена Валерия Меладзе опубликовала юмористическое видео, которое снял их сын Константин. Российские артисты надели костюмы Гринча и забавно покривлялись на камеру, Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.

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Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актер; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. После этого попал в "черный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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