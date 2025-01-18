Смертельно больного Буйнова срочно прооперировали: что случилось

Жена артиста сообщила, что путинисту стало плохо накануне Нового года.

https://glavred.info/starnews/smertelno-bolnogo-buynova-srochno-prooperirovali-chto-sluchilos-10631807.html Ссылка скопирована

Александр Буйнов умирает от онкологии/ коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Кратко:

Буйнова гопитализировали из-за сильных болей

Что с ним случилось

У российского пропутинского артиста, который поддерживает военное вторжение России в Украину Александра Буйнова все сильнее ухудшается здоровье на фоне онкологии.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в террористической Москве. Говорят, что певец травмировал позвоночник. Якобы Буйнов обратился в больницу с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе в конце декабря. При обследовании врачи диагностировали травму позвоночника в районе поясницы. Такая обычно случается при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.

видео дня

Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

Ранее мы сообщали, что 74-летнему певцу-путинисту диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус.

Поэтому не исключено, что операция проводилась как раз из-за онкологии, а не травмы позвоночника.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал о том, что Александр Буйнов, который поддерживает кровавое вторжение России в Украину, умирает от рака. Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии, про возможные излечение и ремиссию речь больше не идет.

В ноябре путинист Буйнов почувствовал себя плохо и был вынужден обращаться к врачу.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Буйнов Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".

Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред