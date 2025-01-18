Смертельно больного Буйнова срочно прооперировали: что случилось

Кратко:
- Буйнова гопитализировали из-за сильных болей
- Что с ним случилось
У российского пропутинского артиста, который поддерживает военное вторжение России в Украину Александра Буйнова все сильнее ухудшается здоровье на фоне онкологии.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в террористической Москве. Говорят, что певец травмировал позвоночник. Якобы Буйнов обратился в больницу с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе в конце декабря. При обследовании врачи диагностировали травму позвоночника в районе поясницы. Такая обычно случается при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.
Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию.
Ранее мы сообщали, что 74-летнему певцу-путинисту диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус.
Поэтому не исключено, что операция проводилась как раз из-за онкологии, а не травмы позвоночника.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал о том, что Александр Буйнов, который поддерживает кровавое вторжение России в Украину, умирает от рака. Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии, про возможные излечение и ремиссию речь больше не идет.
В ноябре путинист Буйнов почувствовал себя плохо и был вынужден обращаться к врачу.
Вас также может заинтересовать:
- Присвоили паллиативный статус: певец Буйнов умирает от рака
- Путинист Буйнов впервые вышел на связь после известий, что он умирает от рака
- "Упал, разбил голову": онкобольному путинисту Буйнову становится хуже
Кто такой Буйнов
Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред