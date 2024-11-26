Присвоили паллиативный статус: певец Буйнов умирает от рака

Про возможные излечение Буйнова и ремиссию речь больше не идет.

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Александр Буйнов / коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Коротко:

Буйнова больше не будут лечить

Он теперь получает лишь паллиативную помощь

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает кровавое вторжение России в Украину, умирает от рака.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала SHOT, Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии, про возможные излечение и ремиссию речь больше не идет.

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Российскому певцу Буйнову поставили диагноз — рак предстательной железы 4 степени. Он уже был госпитализирован в ноябре из ухудшения состояния. 74-летнему Буйнову назначили все необходимые препараты и лекарства на "экстренный случай", если станет совсем плохо. Прописали также пить много воды и термическую диету.

РосСМИ сообщают о тяжелом состоянии Буйнова:

Путинист Буйнов умирает от рака / Скриншот Telegramm/SHOT

Буйнов сам сообщал, что ещё в 2011 году у него началась ремиссия. Но потом случилось несколько рецидивов, проводили операции, удаляли метастазы. И вот сейчас поставили последнюю стадию онкологии.

К слову, ранее путинист Александр Буйнов приезжал в незаконно оккупированный Донбасс веселить оккупантов своими песнями.

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Как ранее сообщал Главред, а также Буйнов как-то рассказал странную историю о том, как благодаря его музыке пернатый любимец его поклонницы неожиданно запел и принёс потомство.

В ноябре путинист Буйнов почувствовал себя плохо и был вынужден обращаться к врачу.

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Кто такой Буйнов Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".

Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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