Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Руслан Иваненко
26 ноября 2025, 21:05
159
Коммунальные службы восстанавливают водоснабжение и тепло после очередных ударов, но графики постоянно меняются из-за повреждения сетей.
Блэкаут, Свитло, Шахед
Российские удары по энергетике продолжаются каждые несколько дней / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Харьков и область без света, воды и тепла после ударов
  • Около 100 тысяч человек остались без отопления, ремонты продолжаются
  • Россияне атакуют энергетику ежеминутно и беспилотниками по области

Харьков и область снова столкнулись с перебоями в электроснабжении после очередных российских ударов. Часть города оставалась без воды и отопления, а графики подачи коммунальных услуг постоянно меняются из-за повреждений сетей и переподключения.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о восстановлении в городе и причинах нестабильности. Она отметила, что последние атаки создали новые проблемы, а ближайшие дни могут принести дополнительные вызовы.

видео дня

"Ситуация с подачей и напряжением буквально меняется каждые полчаса", - сообщила Анна Черненко.

По ее словам, большую часть города подключили к водоснабжению уже после полудня, однако стабильной картины пока нет. Из-за предыдущих ударов примерно 100 тысяч харьковчан остались без отопления, а цифры постоянно меняются, поскольку ремонтные бригады работают на сетях без перерыва.

Работа аварийных служб

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил: "Враг фактически каждые три дня обстреливает нашу энергетику". Он подчеркнул, что аварийные службы работают почти круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить подачу тепла.

В течение суток удары фиксировались не только по Харькову, но и по области. Россияне применяли ударные беспилотники и FPV-дроны, атакуя несколько направлений. Поэтому ремонтные бригады вынуждены одновременно ликвидировать последствия обстрелов и готовиться к возможным новым ударам.

Детали работ не разглашают из соображений энергетической безопасности и защиты работников, которые работают 24/7.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Какова цель российских атак - экспертное мнение

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев обращает внимание на то, что Россия продолжает применять ракетно-пушечные удары, главным образом против гражданского населения и критической энергетической инфраструктуры Украины.

"Армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать давление на украинское общество в разгар холодного сезона", - подчеркивает Селезнев.

Эксперт отмечает, что, несмотря на накопленный опыт переживания предыдущих военных зим, каждая новая атака представляет дополнительную угрозу для стабильной работы энергосистемы. "Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - резюмирует Селезнев.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, РФ в ближайшие дни может обстрелять Украину крылатыми ракетами. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Сейчас есть высокая угроза применения крылатых ракет Х-22 и Х-32. Они могут быть запущены с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

Напомним, что вечером 25 ноября в Запорожье из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Кроме того, вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Общественное.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:33Украина
Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:06Война
Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Последние новости

22:15

просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть раненые военные - что известно

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

Реклама
21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

Реклама
18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

Реклама
15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

14:07

Украинка получила Оскар еще в 1948 году и перевернула мир моды: что о ней известно

14:06

Почему кони потеют пеной: ученые объяснили природный феноменВидео

13:59

Удивит ли зима погодными аномалиями: синоптики предупредили украинцев

13:17

Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте

13:12

Сестра Веры Брежневой лишила путиниста Цекало миллионов

13:11

Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять