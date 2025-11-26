Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Коммунальные службы восстанавливают водоснабжение и тепло после очередных ударов, но графики постоянно меняются из-за повреждения сетей.

Российские удары по энергетике продолжаются каждые несколько дней / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Харьков и область без света, воды и тепла после ударов

Около 100 тысяч человек остались без отопления, ремонты продолжаются

Россияне атакуют энергетику ежеминутно и беспилотниками по области

Харьков и область снова столкнулись с перебоями в электроснабжении после очередных российских ударов. Часть города оставалась без воды и отопления, а графики подачи коммунальных услуг постоянно меняются из-за повреждений сетей и переподключения.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о восстановлении в городе и причинах нестабильности. Она отметила, что последние атаки создали новые проблемы, а ближайшие дни могут принести дополнительные вызовы.

"Ситуация с подачей и напряжением буквально меняется каждые полчаса", - сообщила Анна Черненко.

По ее словам, большую часть города подключили к водоснабжению уже после полудня, однако стабильной картины пока нет. Из-за предыдущих ударов примерно 100 тысяч харьковчан остались без отопления, а цифры постоянно меняются, поскольку ремонтные бригады работают на сетях без перерыва.

Работа аварийных служб

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил: "Враг фактически каждые три дня обстреливает нашу энергетику". Он подчеркнул, что аварийные службы работают почти круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить подачу тепла.

В течение суток удары фиксировались не только по Харькову, но и по области. Россияне применяли ударные беспилотники и FPV-дроны, атакуя несколько направлений. Поэтому ремонтные бригады вынуждены одновременно ликвидировать последствия обстрелов и готовиться к возможным новым ударам.

Детали работ не разглашают из соображений энергетической безопасности и защиты работников, которые работают 24/7.

Какова цель российских атак - экспертное мнение

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев обращает внимание на то, что Россия продолжает применять ракетно-пушечные удары, главным образом против гражданского населения и критической энергетической инфраструктуры Украины.

"Армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать давление на украинское общество в разгар холодного сезона", - подчеркивает Селезнев.

Эксперт отмечает, что, несмотря на накопленный опыт переживания предыдущих военных зим, каждая новая атака представляет дополнительную угрозу для стабильной работы энергосистемы. "Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - резюмирует Селезнев.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, РФ в ближайшие дни может обстрелять Украину крылатыми ракетами. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Сейчас есть высокая угроза применения крылатых ракет Х-22 и Х-32. Они могут быть запущены с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

Напомним, что вечером 25 ноября в Запорожье из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Кроме того, вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Общественное.

