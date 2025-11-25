Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

Кратко:
- В Запорожье прогремели взрывы во время атаки дронов
- Повреждены многоэтажки, магазин, АЗС и предприятие
- Четыре человека получили ранения
Вечером 25 ноября в Запорожье из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении города. Сначала речь шла о двух беспилотниках.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.
Впоследствии Федоров сообщил о третьем беспилотнике. Прозвучали новые взрывы, есть информация о попадании в жилой дом и пожар на нескольких этажах. Данные о пострадавших уточняются.
Местные службы оперативно реагируют на последствия обстрела и продолжают ликвидацию пожара. Жителям города советуют соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.
Позже Федоров предупредил, что в направлении Вознесеновского района Запорожья движутся ударные БПЛА.
В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных дома в разных районах города. Также занялись огнем предприятие и магазин. Также загорелись предприятие и магазин. Предварительно ранены два человека.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате атаки ранения получили четыре человека, всем оказывают медицинскую помощь. Повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов и несколько частных домов. Кроме того, пострадали общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий.
Видео последствий атаки
Какова цель российских атак - экспертное мнение
Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия и в дальнейшем применяет ракетно-пушечные удары, направленные преимущественно против гражданского населения и критической энергетической инфраструктуры Украины.
По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать давление на украинское общество в разгар холодного сезона.
Селезнев отмечает, что несмотря на накопленный опыт переживания предыдущих военных зим, каждая новая атака представляет дополнительную угрозу для стабильной работы энергосистемы. Эксперт предостерегает, что Россия будет пытаться и дальше использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации.
Удары по Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. Он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.
Кроме того, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве были зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.
Напомним, что вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Общественное.
