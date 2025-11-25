Укр
Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 22:53обновлено 26 ноября, 00:08
Спасатели ликвидируют пожары после попаданий в жилые дома и предприятия, произошедших во время массированного обстрела Запорожья.
Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно
Местные власти сообщают об увеличении количества поврежденных домов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

  • В Запорожье прогремели взрывы во время атаки дронов
  • Повреждены многоэтажки, магазин, АЗС и предприятие
  • Четыре человека получили ранения

Вечером 25 ноября в Запорожье из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении города. Сначала речь шла о двух беспилотниках.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.

Впоследствии Федоров сообщил о третьем беспилотнике. Прозвучали новые взрывы, есть информация о попадании в жилой дом и пожар на нескольких этажах. Данные о пострадавших уточняются.

Местные службы оперативно реагируют на последствия обстрела и продолжают ликвидацию пожара. Жителям города советуют соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

Позже Федоров предупредил, что в направлении Вознесеновского района Запорожья движутся ударные БПЛА.

  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА
  • Запорожье
    Запорожье Фото: Запорожская ОВА

В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных дома в разных районах города. Также занялись огнем предприятие и магазин. Также загорелись предприятие и магазин. Предварительно ранены два человека.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате атаки ранения получили четыре человека, всем оказывают медицинскую помощь. Повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов и несколько частных домов. Кроме того, пострадали общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий.

Видео последствий атаки

Запорожье
Запорожье / Фото: Скриншот

Какова цель российских атак - экспертное мнение

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия и в дальнейшем применяет ракетно-пушечные удары, направленные преимущественно против гражданского населения и критической энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать давление на украинское общество в разгар холодного сезона.

Селезнев отмечает, что несмотря на накопленный опыт переживания предыдущих военных зим, каждая новая атака представляет дополнительную угрозу для стабильной работы энергосистемы. Эксперт предостерегает, что Россия будет пытаться и дальше использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. Он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

Кроме того, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве были зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Напомним, что вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Общественное.

Читайте также:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины атака дронов
