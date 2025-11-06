Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папы

Иван Сенив прошел сквозь "горячие" бои в Бахмуте и выводил оттуда побратимов. Однако вернуться к семье он так и не смог.

Умер командир отделения Иван Сенив / Колаж: Главред, фото: facebook/Наталя Сенив

Иван Сенив прошел сквозь настоящий ад. Он защищал Украину на самых горячих точках, ежедневно был на шаг к смерти, защищал собратьев и дарил им шанс на жизнь, вытаскивая их из-под пуль. Младший сержант мечтал вернуться к своей любимой жене и двум прекрасным детям, но его сердце перестало биться. Наталья Сенив рассказала Главреду о том, через что пришлось пройти ее мужу.

Иван Сенив - что о нем известно

Иван Сенив был добрым и искренним человеком. Он старался сделать все для своей семьи. У него и Натальи родились двое прекрасных детей - Диана и Саша. Мужчина очень любил своих детей, заботился о семье.

Иван старался проводить с детьми все свое свободное время. Они ходили на рыбалку, по грибы, ездили отдыхать. Жена и дети были самыми важными в его жизни.

На момент начала полномасштабного вторжения Иван был за границей, а Наталья с детьми в Украине. Они находились в относительной безопасности на западе, поэтому не хотели выезжать за пределы государства. Иван очень волновался за родных, поэтому решил возвращаться домой.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

"Он прошел сквозь ад"

Иван Сенив попал на фронт в январе 2023 года. Он выполнял боевые задачи в Донецкой и Луганской областях. Иван стал командиром отделения 2 пулеметного взвода роты огневой поддержки.

Он прикрывал собой собратьев, выносил раненых и погибших воинов. Иван лично участвовал в обороне Бахмута, когда там шли адские бои. Тогда россияне использовали все возможное оружие, "стирая" город и убивая наших людей.

"Там был страх. Они просидели без оружия в детском саду, а через дорогу были российские оккупанты. Уже потом им передали оружие. Когда мост сорвали, то уже еды у них не было, а интернет был раз в неделю. Там был ад. Там ребята не выдерживали. Когда они из Бахмута выходили, они 12 километров шли пешком. Он на позициях снимал видео и бросал детям, потому что не знал, вернется ли", - рассказала Наталья.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

Иван и его собратья пережили фосфорные обстрелы. Они неделями дышали ядовитыми парами после этих страшных обстрелов. Из-за этого у него начались серьезные проблемы со здоровьем по всему организму, даже началась потеря зрения. При этом Иван продолжал спасать своих побратимов.

"Там был ад. Он забирал и выводил военных, которые были "200" и "300", оказывал им первую помощь. Ребята хотели жить, плакали: "Помоги". Он и помогал. Он попал в больницу попал, а потом снова вернулся в Бахмут", - говорит жена.

В Бахмуте он получил контузии и осколочные ранения. Один из осколков так и не удалось достать из плеча. Иван обеспечил успешный отход боевой группы, чем сохранил жизнь личного состава, когда удержать позиции уже было невозможно.

"Он уже был "300", но мог ходить, то забирал тела погибших и раненых, потому что не было кому", - рассказывает женщина.

В течение этих ожесточенных боев у военных даже не было нормальной еды и связи. Наталья неделями не могла связаться с любимым, думая, что с ним что-то могло произойти. На фоне этого ее организм не справился и она из-за стресса попала в больницу. Но, к счастью, Иван был жив.

У Ивана даже был позывной "Демон", ведь он постоянно был в самом "аду" и рисковал своей жизнью ради собратьев.

"Он везде шел в ад. Я его просила отказаться, ребята отказывались, а он шел на задание. Побратимы для него - святое. Он уважал всех побратимов... "Демон" для них был святым. Он даже был ротного спас, который с 2014 года воюет. Ротный звонил, говорит: "Он меня из ада вытащил". Ребята ему очень были благодарны", - вспоминает Наталья.

Из-за серьезных проблем со здоровьем Иван Сенив не смог продолжать принимать прямое участие в боях. Его перевели в часть А0998 на Львовщине.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

Награды Ивана Сенива

За свои заслуги Иван Сенив был награжден:

нагрудным знаком "Ветеран войны - участник боевых действий";

медалью "За оборону города Бахмут";

нагрудным знаком "Золотой Крест".

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

"Врач давала на жизнь максимум год"

Смерть Ивана шокировала его родных и побратимов. Все надеялись на то, что он сможет вернуться к жене и детям, посвятить себя семье. Иван Сенив умер в блиндаже 3 апреля 2025 года в Яворове.

По официальной версии, у него остановилось сердце во время воздушной тревоги. Наталья вспоминает, когда Иван был в реанимации после вражеских обстрелов с фосфором, врачи не давали шансов на то, что он сможет дожить до глубокой старости.

"Он когда в реанимации лежал, то врач сказала, что он проживет еще полгода-год, но не верили", - говорит она.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

"Я не знала, что это будут его последние слова"

Наталья вспоминает, Иван как будто чувствовал, что с ним должно что-то произойти. Во время последнего разговора он серьезно попросил, чтобы жена берегла их детей.

"Мы в последний раз с ним говорили, он сказал: "Береги наших детей". Я даже не знала, что это будут его последние слова, которые я услышу. Он как чувствовал", - говорит она.

Дети до сих пор не могут поверить в то, что папы больше нет. Старшая дочь делает все возможное, чтобы собрать голоса на петиции, а младший сын очень тяжело переживает потерю родного отца.

"Они ждали папу. Для них папа - это золотое. Им очень трудно. Они говорят: "Папа еще есть, папа еще приедет, папа обещал ... Малый даже убегал на кладбище, сидел на скамейке и плакал", - признается Наталья.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

Петиция

Наталья и дети создали петицию о присвоении Ивану Сенив посмертного звания Героя Украины, ведь он потерял собственное здоровье и жизнь ради собратьев и страны.

"Я горжусь своим любимым мужем, а дети - Отцом Героем с большой буквы. Он навсегда останется в памяти родных, друзей, побратимов и просто всех, кто его знал, улыбающимся, жизнерадостным, душой компании. Иван согревал своим теплом, умел выслушать и поддержать, имел "золотые руки". Сенив Иван Иванович - настоящий Герой, который заслужил высшую государственную награду - Герой Украины (посмертно)", - пишет жена в тексте петиции.

Если вы хотите поддержать семью и подписать петицию, сделать это можно ЗДЕСЬ.

Умер командир отделения Иван Сенив / фото: facebook/Наталя Сенив

