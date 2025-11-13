Алсу показала 8-летненго сына Рафаэля, который пришел к ней на репетицию.

Алсу показала младшего сына / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выглядит сын Алсу

Что с ним не так

Вокруг младшего сына российский певицы Алсу уже который год распространяются слухи. В силу того, что певица ни разу не показала его лицо и то, как выглядит мальчик, в СМИ то и дело пишут, что сын у Алсу особенный.

На своей странице в Instagram, Алсу показала, как выглядит ее сын и даже засветила видео о том, как он поет.

Алсу показала тайного сына / Фото Instagram/alsou_a

Сделать выводы о том, болен ли сын Алсу - сложно. Однако то, как мальчик двигается и то, как выглядят его руки, может свидетельствовать о том, что с Рафаэлем все таки не все хорошо.

Алсу показала тайного сына / Фото Instagram/alsou_a

Брак Алсу и Абрамова

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей - дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Алсу показала тайного сына / Фото Instagram/alsou_a

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алсу, которая также как и многие звезды РФ молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэля, которого она скрывала от публики.

Как ранее стало известно, Алсу, которая молчит о войне в Украине, раскрыла подробности развода с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

