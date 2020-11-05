Аслу зарегистрировала права на имя дочки

Алсу / Instagram

Алсу зарегистрировала авторские права на сценическое имя своей доки Микеллы.

Как пишет телеграм-канал Mash, Аслу подала заявки сразу на 4 имени, и все записала на себя.

Алсу пришлось регистрировать имя на себя, потому что 12-летняя дочь еще несовершеннолетняя.

Алсу зарегистрировала такие имена: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

"Эти товарные знаки смогут использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и даже пиротехники. Видимо, понадобится это все, когда ребенок добьется каких-то больших успехов", - отметило издание.

Кроме того, издание отметило, что у российского бизнесмена мужа Алсу Яна Абрамова сейчас свои проблемы.

В двух компаниях, которые ему частично принадлежат, убытки - ЗАО "Ричленд-плаза" убыточен на 8 миллионов, а "Тат-плаза" — на 26. И это данные только за 2019 год.

Напомним, что на прошлом конкурсе Голос Дети в России Алсу покупала голоса за свою дочь, а результаты шоу вызвали бурное негодование среди россиян - звездной семье приписывали мошенничество.