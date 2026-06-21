Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Эксперты объяснили, какие привычки людей могут оскорблять кошек: от принудительной ласки до недостатка внимания и как лучше обращаться с любимцем без стресса.

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Почему нельзя гладить кошек — ошибки владельцев домашних животных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему нельзя гладить кошек

Чего не любят кошки

Как правильно гладить кота

Кошки могут казаться независимыми животными, но они очень чутко реагируют на поведение человека. Некоторые привычные для владельцев действия могут вызвать у домашнего питомца стресс, обиду или потерю доверия, даже если у человека нет злых намерений. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube подчеркивают, что кошки воспринимают хозяина как самого близкого человека, поэтому важно учитывать их сигналы и эмоциональные потребности.

"Если вы делаете такие вещи, вы разбиваете сердце своему коту, даже не осознавая этого. Вот пять вещей, которые очень-очень огорчают вашего кота, о которых вы, вероятно, не знали", — отметили эксперты.

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Главред выяснил, почему кошке нужно личное пространство.

Почему кот не хочет внимания: важность уважения к животному

У кошек есть свой способ проявлять привязанность, и они не всегда нуждаются в контакте именно в тот момент, когда этого хочет человек. Владельцам важно замечать, когда питомец сам ищет общения, а когда ему нужно личное пространство.

"Вы игнорируете их, когда они ищут вас, или отталкиваете, когда они подходят к вам за лаской. Помните: для них вы — это вся их семья", — пояснили специалисты.

Смотрите видео о том, что может разрушить доверие кота:

Почему нельзя гладить кота против его воли

Ласка — важная часть отношений с котом, но принудительный контакт может иметь обратный эффект. Если животное не готово к поглаживаниям, оно может воспринимать это как нарушение личного пространства.

"Вы гладите их, когда они этого не хотят. Кошки любят ласку, но только тогда, когда сами просят о ней. Если вы заставляете их к этому, вы можете потерять их доверие", — рассказали эксперты.

Почему нельзя кричать на кота за мяуканье

Мяуканье для кота — это способ общения с человеком. Животное может таким образом сообщать о потребности во внимании, еде, игре или просто о желании контакта.

"Вы кричите на них или ругаете их за то, что они мяукают рано или поздно. Они делают это не для того, чтобы раздражать вас, а потому, что доверяют вам или просто чего-то хотят", — отметили специалисты.

Почему кошке нужно время в одиночестве

Личное пространство помогает кошкам восстанавливаться и контролировать уровень напряжения. Постоянное вмешательство в это время может сделать животное беспокойным и менее защищенным.

"Вы не уважаете их время в одиночестве. Это их естественный способ саморегуляции стресса. Поэтому, если вы лишаете их этого, они чувствуют себя незащищенными", — пояснили эксперты.

Почему важно ежедневно играть с котом

Игры для кошек — это не только развлечение, но и способ поддерживать активность, охотничий инстинкт и эмоциональный баланс. Отсутствие взаимодействия может негативно влиять на поведение домашнего питомца.

"Вы не играете с ними каждый день. Кошка без игр живет в скуке, разочаровании и с разбитым сердцем. Они могут заболеть эмоционально", — подчеркнули специалисты.

Сколько раз в день нужно кормить кошек / Инфографика: Главред

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Об источнике: Animal Wised Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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