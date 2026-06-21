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Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Юрий Берендий
21 июня 2026, 04:08
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Эксперты объяснили, какие привычки людей могут оскорблять кошек: от принудительной ласки до недостатка внимания и как лучше обращаться с любимцем без стресса.
Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца
Почему нельзя гладить кошек — ошибки владельцев домашних животных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему нельзя гладить кошек
  • Чего не любят кошки
  • Как правильно гладить кота

Кошки могут казаться независимыми животными, но они очень чутко реагируют на поведение человека. Некоторые привычные для владельцев действия могут вызвать у домашнего питомца стресс, обиду или потерю доверия, даже если у человека нет злых намерений. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube подчеркивают, что кошки воспринимают хозяина как самого близкого человека, поэтому важно учитывать их сигналы и эмоциональные потребности.

"Если вы делаете такие вещи, вы разбиваете сердце своему коту, даже не осознавая этого. Вот пять вещей, которые очень-очень огорчают вашего кота, о которых вы, вероятно, не знали", — отметили эксперты.

видео дня

Главред выяснил, почему кошке нужно личное пространство.

Почему кот не хочет внимания: важность уважения к животному

У кошек есть свой способ проявлять привязанность, и они не всегда нуждаются в контакте именно в тот момент, когда этого хочет человек. Владельцам важно замечать, когда питомец сам ищет общения, а когда ему нужно личное пространство.

"Вы игнорируете их, когда они ищут вас, или отталкиваете, когда они подходят к вам за лаской. Помните: для них вы — это вся их семья", — пояснили специалисты.

Смотрите видео о том, что может разрушить доверие кота:

Почему нельзя гладить кота против его воли

Ласка — важная часть отношений с котом, но принудительный контакт может иметь обратный эффект. Если животное не готово к поглаживаниям, оно может воспринимать это как нарушение личного пространства.

"Вы гладите их, когда они этого не хотят. Кошки любят ласку, но только тогда, когда сами просят о ней. Если вы заставляете их к этому, вы можете потерять их доверие", — рассказали эксперты.

Почему нельзя кричать на кота за мяуканье

Мяуканье для кота — это способ общения с человеком. Животное может таким образом сообщать о потребности во внимании, еде, игре или просто о желании контакта.

"Вы кричите на них или ругаете их за то, что они мяукают рано или поздно. Они делают это не для того, чтобы раздражать вас, а потому, что доверяют вам или просто чего-то хотят", — отметили специалисты.

Почему кошке нужно время в одиночестве

Личное пространство помогает кошкам восстанавливаться и контролировать уровень напряжения. Постоянное вмешательство в это время может сделать животное беспокойным и менее защищенным.

"Вы не уважаете их время в одиночестве. Это их естественный способ саморегуляции стресса. Поэтому, если вы лишаете их этого, они чувствуют себя незащищенными", — пояснили эксперты.

Почему важно ежедневно играть с котом

Игры для кошек — это не только развлечение, но и способ поддерживать активность, охотничий инстинкт и эмоциональный баланс. Отсутствие взаимодействия может негативно влиять на поведение домашнего питомца.

"Вы не играете с ними каждый день. Кошка без игр живет в скуке, разочаровании и с разбитым сердцем. Они могут заболеть эмоционально", — подчеркнули специалисты.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кошек / Инфографика: Главред

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Об источнике: Animal Wised

Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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