Сигнал, который нельзя игнорировать — почему кошки резко начинают больше спать

В жару кошки могут спать до 20 часов в сутки. Эксперты объяснили, когда это норма, а какие симптомы свидетельствуют о перегреве или обезвоживании.

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Почему кошка больше спит — как понять, что кошке жарко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему кошка много спит летом

Какие признаки перегрева у кошек

Почему кошка стала менее активной

В жаркое время года многие владельцы замечают изменения в поведении своих домашних питомцев. Кошки становятся менее активными, дольше отдыхают и чаще ищут прохладные места для сна. В большинстве случаев такое поведение является естественной реакцией организма на высокие температуры, однако иногда оно может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказали зооэксперты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему кот много спит.

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Почему кошка много спит летом

Повышение температуры воздуха заставляет организм животных адаптироваться к новым условиям. Одним из самых эффективных способов снизить нагрузку на организм является сокращение физической активности.

"Одна из главных причин, по которой кошки летом больше спят, заключается в том, что они инстинктивно пытаются экономить энергию. Как и многие животные в природе, кошки снижают уровень активности при повышении температуры, чтобы избежать перегрева", — объясняют эксперты AnimalWised.

Специалисты отмечают, что сон помогает животному поддерживать комфортную температуру тела даже в самые жаркие часы дня.

"Именно поэтому летом многие кошки становятся более активными ночью, а не днём", — отмечают специалисты.

Кошка стала вялой в жару: стоит ли беспокоиться

Снижение активности часто становится первым изменением, которое замечают хозяева. Питомец может меньше играть, реже бегать по квартире и проводить больше времени в лежачем положении.

"Высокие температуры могут существенно влиять на уровень энергии кошки. Когда очень жарко, кошки могут казаться более вялыми, менее игривыми или менее заинтересованными в физической активности. Часто это естественный способ их организма бороться с жарой", — отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как охладить кота летом:

В то же время важно обращать внимание на общее состояние животного. Чрезмерная слабость может быть признаком опасных процессов в организме.

"Однако если ваша кошка выглядит чрезвычайно слабой или перестает есть, это может свидетельствовать о чем-то более серьезном", — предупреждают эксперты.

Почему кошка ищет прохладные места для сна

"Вы можете заметить, что ваша кошка лежит на прохладном полу, прячется в затененных местах или растягивается больше, чем обычно. Такое поведение помогает снизить температуру тела и чувствовать себя комфортнее. Более длительный сон также может быть частью этой стратегии охлаждения", — объясняют специалисты.

По словам специалистов, даже внезапная смена места для сна летом часто связана именно с желанием животного найти более прохладную среду.

Признаки обезвоживания у кошек в жару

Одной из главных опасностей в жаркую погоду остается недостаток жидкости. Из-за особенностей организма кошки часто пьют меньше воды, чем другие домашние животные.

"А это означает, что летом они могут легче обезвоживаться", — отмечают эксперты.

Именно поэтому владельцам важно знать симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии проблемы.

"Признаками обезвоживания являются чрезмерная сонливость, сухие десны, низкий уровень энергии, впалые глаза и сниженный аппетит. Вот почему в жаркие периоды чрезвычайно важно обеспечивать доступ к свежей воде", — подчеркивают специалисты.

Какие кошки тяжелее всего переносят летнюю жару

Некоторые животные особенно чувствительны к высоким температурам. К группе риска относятся пожилые кошки и отдельные породы.

"С возрастом кошки хуже регулируют температуру тела, поэтому летом они могут спать даже больше, чем обычно. У пожилых кошек также могут быть сопутствующие заболевания, которые обостряются во время экстремальной жары", — объясняют эксперты.

Особое внимание также стоит уделять породам с характерными анатомическими особенностями.

"Породы с плоскими мордами, такие как персиды, тяжелее переносят высокие температуры. Длинношерстным кошкам также может быть некомфортно во время жары, поскольку их густая шерсть легче удерживает тепло", — отмечают специалисты.

Признаки перегрева у кошек, которые нельзя игнорировать

Несмотря на то, что сонливость в жару обычно является нормальной реакцией организма, существуют симптомы, требующие немедленного внимания владельца.

"Вам следует обратиться к ветеринару, если ваша кошка отказывается от воды, перестает есть, тяжело дышит, не реагирует на окружающую обстановку, рвет или испытывает трудности с ходьбой", — предупреждают эксперты.

Такие проявления могут свидетельствовать об опасном состоянии, которое быстро прогрессирует.

"Эти симптомы могут указывать на перегрев или тепловой удар, что очень быстро может стать опасным", — подчеркивают специалисты.

Как помочь коту пережить жару

Во время летней жары важно создать для домашнего питомца максимально комфортные условия.

"Вы можете предоставить свежую воду, держать шторы закрытыми в пиковые периоды жары, обустроить прохладные места для отдыха, избегать интенсивных игр в самые жаркие часы или безопасно использовать охлаждающие коврики или вентиляторы", — советуют специалисты.

Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев более длительный сон летом является естественной адаптацией к высоким температурам, но внимательное наблюдение за поведением животного поможет вовремя заметить опасные изменения.

"То, что кошки больше спят в жару, обычно является естественной реакцией на жару и способом сохранения энергии. Владельцам домашних животных важно различать нормальное летнее поведение и опасные тревожные признаки", — заключают эксперты AnimalWised.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: AnimalWised Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлечённые животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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