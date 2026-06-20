Как долго собака помнит хозяина: ответ удивит многих

Многие владельцы собак не знают, как долго их помнит питомец. Эксперты по поведению животных объяснили роль запаха и особенности памяти собак.

https://glavred.info/dim/kak-dolgo-sobaka-pomnit-hozyaina-otvet-udivit-mnogih-10774331.html Ссылка скопирована

Как долго собака помнит хозяина — может ли собака забыть человека / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Помнит ли собака хозяина

Может ли собака забыть хозяина

Как работает память собак

Собаки способны формировать чрезвычайно прочную связь со своими владельцами. Именно поэтому многих интересует, может ли домашний питомец забыть человека после длительной разлуки. Оказывается, механизмы памяти собак работают гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Об этом говорится в видео проекта "Animal Wised" на YouTube.

Главред выяснил, может ли собака забыть хозяина.

видео дня

Как долго собака помнит хозяина

Длительное отсутствие хозяина часто вызывает беспокойство у владельцев животных. Многие предполагают, что со временем воспоминания стираются, а эмоциональная связь ослабевает. Однако особенности собачьей памяти свидетельствуют о совсем другом.

"Задумывались ли вы когда-нибудь, глядя на свою собаку, сколько времени понадобится ей, чтобы забыть вас? Ответ таков: она никогда этого не сделает", — отметил эксперт.

Смотрите видео о том, может ли собака забыть хозяина:

Какая память у собак

Память животных состоит из нескольких механизмов, отвечающих за сохранение различной информации. Одни воспоминания задерживаются ненадолго, тогда как другие могут оставаться на всю жизнь.

"У собак есть два типа памяти — кратковременная и долговременная. Кратковременная память длится максимум две минуты, поэтому если вы спрячете лакомство, ваша собака запомнит это только на это время. А вот долговременная память — это совсем другая история", — говорится в видео.

Как собаки запоминают людей

Люди обычно полагаются на зрительные образы, когда вспоминают близких. У собак же процесс формирования воспоминаний имеет свои особенности, которые помогают им сохранять привязанность к хозяину даже после долгой разлуки.

"Собаки запоминают не конкретные события, а ассоциации и эмоции. Собаки запоминают нас не только по внешнему виду, но и благодаря своей тайной суперсиле — обонянию", — подчеркнул зооспециалист.

Почему запах хозяина так важен для собаки

Обоняние играет ключевую роль в жизни собак и помогает им ориентироваться в мире. Именно благодаря запахам животные связывают людей с определенными ощущениями и переживаниями.

"Ваш запах — это ваш эмоциональный отпечаток. Он связан с приятными вещами, едой, прогулками, а главное — с окситоцином, гормоном любви", — отметил он.

Узнает ли собака хозяина после долгой разлуки

Годы или месяцы без встречи могут показаться слишком длительным сроком для сохранения воспоминаний. Однако для собак решающее значение имеет не только время, но и эмоциональные ассоциации, сформировавшиеся ранее.

"Даже если они не видят вас месяцами или даже годами, их мозг ассоциирует этот запах с безопасностью и привязанностью. Это не зрительная память, а эмоциональная", — подводится итог в видео.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Animal Wised Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред