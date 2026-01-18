Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

Читайте больше:
- Когда состоится финал Нацотбора-2026
- Кто может победить на конкурсе
Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.
Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля. А пока букмекеры стараются предугадать имя артиста, который покорит Нацотбор.
Так в лидерах, с вероятностью победы на Национальном отборе на Евровидение-2026 в 44 процента, оказалась Jerry Heil с песней "Catharticus". На втором месте LELÉKA - "Ridnym". Третье место пока отдают Monokate и ее треку "ТYТ" - 18%.
В самом конце списка оказались Valeriya Force и ЩукаРиба - один и меньше одного процента соответственно.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о неприятном сюрпризе, который ждал Наталью Могилевскую и ее семью по возвращению домой с отдыха. Певица была неприятно удивлена.
Также украинская ведущая Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военным и их крошкой-сыном. Для зимнего отпуска пара выбрала карпатский курорт.
Читайте также:
- Популярная украинская певица сделала операцию - детали
- Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"
- Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьере
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред