Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

На Нацотборе определилась тройка лидеров.

Нацотбор на Евровидение-2026 итоги - прогнозы букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, pexels.com

Когда состоится финал Нацотбора-2026

Кто может победить на конкурсе

Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.

Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля. А пока букмекеры стараются предугадать имя артиста, который покорит Нацотбор.

Так в лидерах, с вероятностью победы на Национальном отборе на Евровидение-2026 в 44 процента, оказалась Jerry Heil с песней "Catharticus". На втором месте LELÉKA - "Ridnym". Третье место пока отдают Monokate и ее треку "ТYТ" - 18%.

В самом конце списка оказались Valeriya Force и ЩукаРиба - один и меньше одного процента соответственно.

Нацотбор на Евровидение-2026 итоги - прогнозы букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

