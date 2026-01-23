Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночь

Алексей Тесля
23 января 2026, 22:42
62
Некоторые отмечают, что регулярно применяют таблетки для чистки зубных протезов — они эффективно растворяют налёт.
Унитаз, потек
Назван способ очистки унитаза / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кола, оставленная в унитазе до утра, может полностью избавить от загрязнений
  • Некоторые регулярно применяют таблетки для чистки зубных протезов

Практически в любом регионе можно столкнуться с жёсткой водой, содержащей большое количество минералов, что отражается на состоянии унитаза.

Именно растворённые в ней кальций и магний со временем образуют известковый налёт, пишет Express.

видео дня

Отмечается, что в унитазе такие отложения часто приобретают сероватый или бурый оттенок, из-за чего санузел выглядит неопрятно даже при регулярной уборке.

В сети всё чаще делятся нестандартными способами борьбы с подобными загрязнениями. Среди популярных советов — использование газированных напитков и таблеток для очистки зубных протезов. Один из пользователей рекомендует вылить в унитаз большую бутылку недорогой колы и оставить её на ночь.

Автор этого совета рассказал, что после покупки дома столкнулся с застарелым известковым налётом, который не поддавался обычным чистящим средствам. По его словам, двухлитровая бутылка колы, оставленная в унитазе до утра, помогла полностью избавиться от загрязнений после обычной чистки ёршиком.

Некоторые также отмечают, что регулярно применяют таблетки для чистки зубных протезов — они эффективно растворяют налёт и упрощают уход за сантехникой.

При этом специалисты напоминают: унитаз нуждается в систематической уборке. В семье из пяти человек рекомендуется проводить тщательную очистку не реже одного раза в неделю.

Важно уделять внимание не только чаше, но и внешним поверхностям, на которых быстро накапливаются пыль и бактерии. Наиболее загрязнёнными считаются зоны, к которым чаще всего прикасаются руками, — кнопка или ручка смыва, крышка и сиденье унитаза.

Как удалить известковый налет: важный совет

Столовый уксус светлого цвета считается мягким, но эффективным способом удаления известковых отложений. Перед использованием рекомендуется слегка подогреть примерно пол-литра жидкости, не доводя её до кипения. Тёплый уксус наносят на внутреннюю поверхность унитаза и оставляют как минимум на час, а при сильных загрязнениях — до утра. После выдержки достаточно почистить поверхность ёршиком, и налёт без труда удаляется.

Смотрите видео - удаление известкового налета:

Тестирование экологичного способа удаления известкового налёта с плитки в ванной привлекло внимание сторонников натуральной и безопасной уборки.

В качестве эксперимента был выбран один из распространённых домашних методов — смесь пищевой соды и лимонной кислоты.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:47Политика
До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:57Экономика
"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

21:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Последние новости

22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

Реклама
20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

Реклама
18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

16:01

Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

15:51

Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

15:38

Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

14:59

Есть ли в украинском языке слово "спасибо" - языковед расставила точки над "і"Видео

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

Реклама
13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять