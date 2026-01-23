Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночь

Вы узнаете:
Практически в любом регионе можно столкнуться с жёсткой водой, содержащей большое количество минералов, что отражается на состоянии унитаза.
Именно растворённые в ней кальций и магний со временем образуют известковый налёт, пишет Express.
Отмечается, что в унитазе такие отложения часто приобретают сероватый или бурый оттенок, из-за чего санузел выглядит неопрятно даже при регулярной уборке.
В сети всё чаще делятся нестандартными способами борьбы с подобными загрязнениями. Среди популярных советов — использование газированных напитков и таблеток для очистки зубных протезов. Один из пользователей рекомендует вылить в унитаз большую бутылку недорогой колы и оставить её на ночь.
Автор этого совета рассказал, что после покупки дома столкнулся с застарелым известковым налётом, который не поддавался обычным чистящим средствам. По его словам, двухлитровая бутылка колы, оставленная в унитазе до утра, помогла полностью избавиться от загрязнений после обычной чистки ёршиком.
Некоторые также отмечают, что регулярно применяют таблетки для чистки зубных протезов — они эффективно растворяют налёт и упрощают уход за сантехникой.
При этом специалисты напоминают: унитаз нуждается в систематической уборке. В семье из пяти человек рекомендуется проводить тщательную очистку не реже одного раза в неделю.
Важно уделять внимание не только чаше, но и внешним поверхностям, на которых быстро накапливаются пыль и бактерии. Наиболее загрязнёнными считаются зоны, к которым чаще всего прикасаются руками, — кнопка или ручка смыва, крышка и сиденье унитаза.
Как удалить известковый налет: важный совет
Столовый уксус светлого цвета считается мягким, но эффективным способом удаления известковых отложений. Перед использованием рекомендуется слегка подогреть примерно пол-литра жидкости, не доводя её до кипения. Тёплый уксус наносят на внутреннюю поверхность унитаза и оставляют как минимум на час, а при сильных загрязнениях — до утра. После выдержки достаточно почистить поверхность ёршиком, и налёт без труда удаляется.
Смотрите видео - удаление известкового налета:
Тестирование экологичного способа удаления известкового налёта с плитки в ванной привлекло внимание сторонников натуральной и безопасной уборки.
В качестве эксперимента был выбран один из распространённых домашних методов — смесь пищевой соды и лимонной кислоты.
