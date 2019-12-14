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Продюсер оценила фразу "Путин Хубло" в эфире росТВ

14 декабря 2019, 10:25

Мозговая сказала, что не видела ни одной серии сериала Слуга народа.

Продюсер прокомментировала фразу Путин Хубло, которая прозвучала в эфире ТНТ - Слуга народа
Алена Мозговая прокомментировала фразу "Путин Хубло", которая прозвучала в эфире ТНТ / Скриншот

Украинский продюсер Алена Мозговая считает позитивным фактом то, что в Российской Федерации во время показа сериала Слуга народа (главную роль сыграл нынешний украинский президент Владимир Зеленский) на ТНТ прозвучала фраза, которая касалась главы РФ Владимира Путина - "Путин Хубло".

Мозговая в комментарии Обозревателю сказала, что не видела ни одной серии Слуги народа.

По словам собеседницы, она также не смотрела ни одну серию сериала Сваты. Продюсер добавила, что не является целевой аудиторией таких продуктов.

"Если в российском эфире на всю страну прозвучала фраза "Путин Хубло", то я считаю это позитивным фактом", - заявила она.

Напомним, 11 декабря в России по ТНТ начали показывать сериал Слуга народа. В одной из серий прозвучала фраза "Путин Хубло". В этот же день стало известно, что Слугу народа убрали из эфира ТНТ.

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