"Это был шок": в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже

Юрий Витренко присутствовал на двусторонней встрече Зеленского и Путина/ Фото 24 Канал

Заместитель главы НАК Нафтогаз Юрий Витренко, который ранее говорил о провале газовых переговоров во время встречи нормандской четверки в Париже, рассказал детали переговоров с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

По его словам, он присутствовал во время двусторонних переговоров президентов Зеленского и Путина.

"Я там был, потому что были нужны профессиональные знания. За вопрос о стокгольмском арбитраже, транзите газа я отвечаю уже 5 лет, являюсь профессионалом в этом. А поэтому для делегации нужно было, чтобы был специалист по этим вопросам", - рассказал Витренко 24 каналу.

Замглавы Нафтогаза отметил, что транзит газа пришлось долго обсуждать, и Путин был очень хорошо "подкован".

"... потом уже было непосредственное обсуждение газовых вопросов с Путиным, и тоже для меня это был определенный шок. Но мне пришлось очень долго, как по мне, обсуждать газовые вопросы. Он был в деталях, то есть он знал цифры и очень специфические вещи. Приходилось с ним спорить и обсуждать вопросы на очень детальном уровне", - отметил Витренко.

Читайте также"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в ПарижеПо его словам, российской стороне было не очень приятно из-за того, что украинская делегация может обоснованно доказать правильность своей позиции, "что они действительно должны нам деньги".

"Но факт того, что украинская делегация ведет разговор с позиции – "вы нам деньги" – для Украины является чем-то чрезвычайным. До этого была позиция, что мы должны были деньги России и должны были оправдываться, что-то просить", - отметил Витренко.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Также состоялась и первая встреча Зеленского и Путина. Во время этой встречи обсуждался вопрос транзита газа. По словам президента Украины, этот вопрос "разблокирован". Далее на уровне советников будут обсуждаться детали (возможности, формат, объем, цена). При этом президент РФ заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле в случае "совместной честной работы".

Как сообщал Главред, очередной раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – Евросоюз – Россия на уровне министров запланирован на четверг, 19 декабря.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину.

16 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину.

Позже посол Евросоюза в России Маркус Едерер, объяснил, почему Европе необходим новый газовый договор между Украиной и Россией.