  1. Главная
  3. Деньги

"Это был шок": в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже

19 декабря 2019, 08:05

Транзит газа обсуждали очень долго, и Владимир Путин был очень хорошо "подкован".

Юрий Витренко
Юрий Витренко  присутствовал на двусторонней встрече Зеленского и Путина/ Фото 24 Канал

Заместитель главы НАК Нафтогаз Юрий Витренко, который ранее  говорил о провале газовых переговоров во время встречи нормандской четверки в Париже, рассказал детали переговоров с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.  

По его словам, он присутствовал во время двусторонних переговоров президентов Зеленского и Путина.

"Я там был, потому что были нужны профессиональные знания. За вопрос о стокгольмском арбитраже, транзите газа я отвечаю уже 5 лет, являюсь профессионалом в этом. А поэтому для делегации нужно было, чтобы был специалист по этим вопросам", - рассказал Витренко 24 каналу.

Замглавы Нафтогаза отметил, что транзит газа пришлось долго обсуждать, и Путин был очень хорошо "подкован".

"... потом уже было непосредственное обсуждение газовых вопросов с Путиным, и тоже для меня это был определенный шок. Но мне пришлось очень долго, как по мне, обсуждать газовые вопросы. Он был в деталях, то есть он знал цифры и очень специфические вещи. Приходилось с ним спорить и обсуждать вопросы на очень детальном уровне", - отметил Витренко.

Читайте также"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в ПарижеПо его словам, российской стороне было не очень приятно из-за того, что украинская делегация может обоснованно доказать правильность своей позиции, "что они действительно должны нам деньги".

"Но факт того, что украинская делегация ведет разговор с позиции – "вы нам деньги" – для Украины является чем-то чрезвычайным. До этого была позиция, что мы должны были деньги России и должны были оправдываться, что-то просить", - отметил Витренко.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Также состоялась и первая встреча Зеленского и Путина. Во время этой встречи обсуждался вопрос транзита газа. По словам президента Украины, этот вопрос "разблокирован".  Далее на уровне советников будут обсуждаться детали (возможности, формат, объем, цена).  При этом президент РФ заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле в случае "совместной честной работы". 

Как сообщал Главред, очередной раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – Евросоюз – Россия на уровне министров запланирован на четверг, 19 декабря. 

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину. 

16 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину.

Позже посол Евросоюза в России Маркус Едерер, объяснил, почему Европе необходим новый газовый договор между Украиной и Россией.

Нафтогаз нормандская четверка Владимир Зеленский нормандский формат Юрий Витренко Владимир Путин газовые переговоры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Это был шок»: в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:23
Санкции США против Северного потока-2 - просто показуха
08:15
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
08:05
"Это был шок": в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже
07:30
$700 миллионов помощи для Украины: в Конгрессе США сказали свое слово
07:19
Что не так с законом об отмене неприкосновенности мнение
07:09
С Днем адвоката 2019 – поздравления и картинки прикольные
06:58
Украинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент Трампу
06:48
Imagine Dragons перестают существовать
06:35
В МВД рассказали, сколько человек пострадали от столкновений под Радой
06:16
Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье Фото
06:10
Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі Фото
05:43
Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й
05:23
Как пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы
04:59
"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото
04:45
День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца
04:27
В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки
04:14
Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому
03:47
"Ударил в лицо": "священник"-попрошайка напал на женщину в Киеве Видео
03:33
На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото
03:09
В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот
02:40
Атака с черного хода: эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе
02:24
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
01:59
"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже
01:44
"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе
01:17
Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2
01:16
"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор
01:06
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
00:45
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
00:19
19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая
00:00
"Все, что можно – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине Видео
18 декабря, среда
23:42
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
23:25
В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь
23:01
Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела
22:55
Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью
22:54
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
22:33
Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом
22:22
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
22:03
Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата
22:00
Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:00
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
21:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
21:13
Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде
21:08
ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют
21:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
20:34
В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России
20:14
"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина
20:12
В Днепре начали строить еврейский жилой центр площадью 12 тысяч квадратных метров
20:10
"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации
19:42
Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты
19:37
Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять